انتعاش السياحة في سانت كاترين.. 872 زائرًا يتوافدون لمدينة التجلي رغم البرودة

شهدت مدينة سانت كاترين، اليوم "السبت"، عاشر أيام شهر رمضان المبارك، انتعاشة سياحية ملحوظة، مع توافد أعداد كبيرة من السائحين من مختلف الجنسيات لزيارة المقدسات الدينية والمعالم الروحية والطبيعية التي تتميز بها المدينة.

وأوضح مصدر مسؤول بالمدينة، أن سانت كاترين استقبلت 872 سائحًا وزائرًا، من بينهم 152 مصريًا و720 سائحًا أجنبيًا من جنسيات متعددة، أبرزها فرنسا وتركيا وجنوب أفريقيا وبنجلادش وكرواتيا والأرجنتين وصربيا واليونان، ما يعكس مكانة المدينة كوجهة سياحية وروحية عالمية.

وأضاف أن عدد من صعدوا إلى جبل موسى بلغ 569 سائحًا وزائرًا، بينهم 112 مصريًا، لمشاهدة شروق الشمس من أعلى القمم الجبلية، في تجربة روحانية فريدة تجمع بين سحر الطبيعة وقدسية المكان.

كما استقبل دير سانت كاترين 303 زائرين، من بينهم 40 مصريًا، للاطلاع على مقدساته الدينية وتاريخه العريق، الذي يجعله أحد أهم المزارات الدينية في العالم.

وسجلت المدينة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة؛ إذ بلغت العظمى 12 درجة مئوية نهارًا، بينما انخفضت ليلًا إلى صفر درجة، مع تكوّن الصقيع على قمم الجبال.

ورغم الأجواء شديدة البرودة، تواصل المدينة استقبال أعداد متزايدة من السائحين الراغبين في خوض تجربة تسلق الجبل سيرًا على الأقدام أو على ظهور الجمال.

وعقب الانتهاء من رحلة التسلق، يتجه الزائرون إلى الأودية الملونة ومحمية سانت كاترين، إضافة إلى زيارة استراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتعرف على نمط الحياة البدوية ومناطق التخييم، وشراء الأعشاب الطبية والمشغولات السيناوية والبدوية، في تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الروحانية والطبيعة وعبق التراث.