اليوم .. أطول مائدة إفطار على ممشى دهب السياحي احتفالًا بذكرى العاشر من رمضان

تنظم مدينة دهب اليوم تحت رعاية اللواء دكتور اسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، أطول مائدة إفطار في جنوب سيناء «إفطار العاشر من رمضان» على الممشى السياحي، في تقليد سنوي يجسد روح التلاحم الوطني والإنساني، احتفالًا بذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد.

ومن المقرر أن تمتد مائدة الإفطار بطول الممشى، بمشاركة واسعة من أهالي المدينة، وشبابها، وأصحاب المطاعم والكافيهات، إلى جانب متطوعين حرصوا على الإعداد والتنظيم، بما يعكس روح التعاون والانتماء التي تميز أبناء دهب.

ويشارك في الفعالية أبناء البدو، وأهالي المدينة، والسائحون من مختلف الجنسيات، في مشهد يعكس خصوصية دهب كمدينة سياحية تحتضن الجميع، وتؤكد أن المناسبات الوطنية تظل فرصة لتعزيز قيم الوحدة والمحبة والعمل المشترك.

وأكد منظمو الحدث، أن إقامة المائدة تأتي بهدف ترسيخ معاني التضامن والتكافل، وإحياء ذكرى نصر العاشر من رمضان في أجواء رمضانية تسودها الألفة والسلام، إلى جانب تقديم صورة حضارية مشرفة عن أمام زوارها من داخل مصر وخارجها.