تشخيص وعلاج 3845 رأس ماشية ضمن خطة تنمية الثروة الحيوانية بكفر الشيخ

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، جهود مديرية الطب البيطري في تنفيذ عدد من الأنشطة والخدمات البيطرية، والتي شملت تشخيص وعلاج 3845 رأس ماشية، وذلك في إطار خطة المديرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، تحت إشراف الدكتور إيهاب شكري، مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ.

تضمنت الأعمال تنفيذ برامج للفحص والعلاج والرعاية البيطرية لـ2333 رأس ماشية، إلى جانب متابعة الحالة الصحية والتكاثرية لـ1078 رأسًا، وعلاج 316 رأس ماشية من الأمراض الإنتاجية، فضلًا عن علاج 118 رأسًا من الحالات الخاصة بالرعاية اللاحقة.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن هذه الجهود تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه المحافظة لتنمية الثروة الحيوانية ودعم المزارعين والمربين، من خلال تكثيف القوافل البيطرية والخدمات الميدانية حفاظًا على الثروة الحيوانية، وزيادة الإنتاج وتحسين السلالات، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الدخل والأمن الغذائي بالمحافظة.