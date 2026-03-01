قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التلفزيون الإيراني: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت القادة خلال اجتماع مجلس الدفاع
الرئيس اللبناني يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ لبحث التطورات الراهنة
العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل خامنئي
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم فى الدوري المصري والقناة الناقلة
نيويورك تايمز: معلومات استخباراتية غيرت ساعة الصفر.. اجتماع مع خامنئي عجل بالهجوم
هل إزالة شعر الوجه وتنظيف الحواجب في نهار رمضان يبطل صيام المرأة؟
العراق يعلن الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد بعد مقتل خامنئي
مواعيد إذاعة حل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة بقناة مدرستا 3
جيش الاحتلال الإسرائيلي: سلاح الجو أحبط استعدادات لإطلاق صواريخ من إيران
ترامب يحذر إيران من شن هجمات جديدة
الجيش الإيراني: جريمة اغتيال خامنئي لن تبقى دون رد
تأجيل مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بسبب حرب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل تركيب العدسات اللاصقة تؤثر على الصوم؟.. الإفتاء تجيب

هل تركيب العدسات اللاصقة تؤثر على الصوم
هل تركيب العدسات اللاصقة تؤثر على الصوم
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم تركيب العدسات اللاصقة الطبية أثناء الصيام؛ حيث تكون مُبَلَّلة بمحلول مائي لحفظها؟.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن الله تعالى رفع الحرج عن عباده بقوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].

والصيام في الشريعة: هو الامتناع عن الـمُفْطِرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

حكم تركيب العدسات اللاصقة الطبية أثناء الصيام

ويذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ كلّ ما يصل إلى الحلق أو الجوف من أيّ منفذ طبيعي؛ كالأنف، والفم، والعين: فإنه يفطر الصائم؛ سواء كان طعامًا أو دواء.

بينما يذهب البعض كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنَّ ما يقطر في الإحليل -الذكر- وما تداوى به الجَائِفَة والمأمُومَة والكحل: لا يفطر حتى ولو وصل إلى الحلق؛ لأنَّ ذلك ليس أكلًا ولا شربًا ولا شبيهًا بهما، وهذا ما نميل إليه تيسيرًا على الناس ونختاره للفتوى.

وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق: فطالما أنَّ السائل يشك في وصول المحلول الـمُبَلَّلة به العدسات اللاصقة إلى حلقه، فإنَّ هذه العدسات لا تُفْسِدُ الصيام؛ إذ لا عبرة بالشك، وحتى ولو وصل محلُولُها إلى الحلق فإنَّه لا يفسد الصيام كذلك، وفقا للرأي المختار للفتوى؛ لأنها ليست طعامًا ولا شرابًا ولا شبيهة بهما، وإنها تُعَدُّ دواءً ضروريًّا للشخص.

حكم من أكل وشرب ثم تبين له أن الفجر قد أذن

ما حكم من أكل وشرب ثم تبين له أن الفجر قد أذن؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وقال الأزهر للفتوى: أن من أكل وشرب ثم تبين له أن الفجر قد أذن فعليه القضاء ولا إثم عليه، وهذا مذهب الجمهور؛ لأنه كما في القاعدة الفقهية: العبرة بالظن البين خطؤه، وعليه الإمساك بقية يومه لحرمة الوقت.

وتابع: وكان ينبغي عليه أن يتحقق من موعد الأذان، وخاصة مع توفر السبل التي سهلت ذلك.

هل يشترط التلفظ بالنية في كل يوم من أيام رمضان؟

هل يشترط التلفظ بالنية في كل يوم من أيام رمضان؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وقال الأزهر للفتوى فى إجابته عن السؤال: لا يشترط التلفظ بالنية في الصيام مادام الإنسان قد نوى الصيام بقلبه، وإنما يشترط تبييت النية قبل الفجر؛ لقول النبي “من لم يبيت الصيام من الليل فالا صيام له” أخرجه النسائي.

وتابع: لكنَّه ينبغي أن يعلم أن لكل يوم نيةً مخصوصة - كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء.

- وذهب المالكية إلى أنَّ المسلم لو نوى أول الشهر صيام الشهر كله صح صومه، ومجرد السحور نية. 

الصوم العدسات العدسات اللاصقة الطبية الصيام رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21 بسبب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية

الأب خطفها من كندا لـ طنطا .. تفاصيل عودة الطفلة لينا لوالدتها الكندية| صور

ترشيحاتنا

عمرو أديب

عمرو أديب: أتألم لكل إصابة تضرب دبي .. وقريبًا نحتفل قريبًا تنتصر

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأنبا بيجول يترأس اجتماع مجمع الكهنة ويدشن أواني المذبح برزقة الدير

صورة ارشيفية

لجنة الشئون العربية بالصحفيين تنسق مع الخارجية لمتابعة أوضاع الزملاء العاملين في الخليج

بالصور

شحن الكهرباء بسرعة البنزين .. BYD تطلق تطبيق Flash Charging للشحن السريع

Flash Charging
Flash Charging
Flash Charging

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله
المرشد الإيراني جرى اغتياله

عودة وشيكة لأسطورة الراليات تويوتا سيليكا مع صور تجسسية |شاهد

تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا
تويوتا سيليكا

أقل من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات مُستعملة بالسوق المصرية ‏| تعرّف على مواصفاتها

سيارات مستعملة
سيارات مستعملة
سيارات مستعملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد