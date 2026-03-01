هل تركيب العدسات اللاصقة تؤثر على الصوم؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم تركيب العدسات اللاصقة الطبية أثناء الصيام؛ حيث تكون مُبَلَّلة بمحلول مائي لحفظها؟.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: إن الله تعالى رفع الحرج عن عباده بقوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].

والصيام في الشريعة: هو الامتناع عن الـمُفْطِرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

حكم تركيب العدسات اللاصقة الطبية أثناء الصيام

ويذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ كلّ ما يصل إلى الحلق أو الجوف من أيّ منفذ طبيعي؛ كالأنف، والفم، والعين: فإنه يفطر الصائم؛ سواء كان طعامًا أو دواء.

بينما يذهب البعض كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنَّ ما يقطر في الإحليل -الذكر- وما تداوى به الجَائِفَة والمأمُومَة والكحل: لا يفطر حتى ولو وصل إلى الحلق؛ لأنَّ ذلك ليس أكلًا ولا شربًا ولا شبيهًا بهما، وهذا ما نميل إليه تيسيرًا على الناس ونختاره للفتوى.

وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق: فطالما أنَّ السائل يشك في وصول المحلول الـمُبَلَّلة به العدسات اللاصقة إلى حلقه، فإنَّ هذه العدسات لا تُفْسِدُ الصيام؛ إذ لا عبرة بالشك، وحتى ولو وصل محلُولُها إلى الحلق فإنَّه لا يفسد الصيام كذلك، وفقا للرأي المختار للفتوى؛ لأنها ليست طعامًا ولا شرابًا ولا شبيهة بهما، وإنها تُعَدُّ دواءً ضروريًّا للشخص.

حكم من أكل وشرب ثم تبين له أن الفجر قد أذن

ما حكم من أكل وشرب ثم تبين له أن الفجر قد أذن؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وقال الأزهر للفتوى: أن من أكل وشرب ثم تبين له أن الفجر قد أذن فعليه القضاء ولا إثم عليه، وهذا مذهب الجمهور؛ لأنه كما في القاعدة الفقهية: العبرة بالظن البين خطؤه، وعليه الإمساك بقية يومه لحرمة الوقت.

وتابع: وكان ينبغي عليه أن يتحقق من موعد الأذان، وخاصة مع توفر السبل التي سهلت ذلك.

هل يشترط التلفظ بالنية في كل يوم من أيام رمضان؟

هل يشترط التلفظ بالنية في كل يوم من أيام رمضان؟ سؤال أجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وقال الأزهر للفتوى فى إجابته عن السؤال: لا يشترط التلفظ بالنية في الصيام مادام الإنسان قد نوى الصيام بقلبه، وإنما يشترط تبييت النية قبل الفجر؛ لقول النبي “من لم يبيت الصيام من الليل فالا صيام له” أخرجه النسائي.

وتابع: لكنَّه ينبغي أن يعلم أن لكل يوم نيةً مخصوصة - كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء.

- وذهب المالكية إلى أنَّ المسلم لو نوى أول الشهر صيام الشهر كله صح صومه، ومجرد السحور نية.