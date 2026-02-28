احجز شقتك الفاخرة الآن قبل نفاد الوحدات.. تقسيط مريح يصل إلى 15 عاما| تفاصيل

في إطار التوسع في طرح مشروعات سكنية تلبي تطلعات الباحثين عن مستوى معيشة متميز وفرص استثمارية واعدة، يواصل بنك التعمير والإسكان تقديم باقة متنوعة من وحدات الإسكان المتميز والفاخر داخل القاهرة وخارجها، مع تسهيلات كبيرة في أنظمة السداد وإجراءات الحجز، بما يواكب التحول الرقمي ويمنح العملاء تجربة أكثر سهولة ومرونة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنميةالمحلية، إن الدولة تسعى جاهدة لتوفير وحدات سكنية عصرية بمعايير حديثة، ومن ضمنها: شقق الإسكان الفاخر، الذي يعد من أبرز الطروحات السكنية الجديدة الموجهة لشريحتي الدخل المتوسط وفوق المتوسط.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تعكس هذه الطروحات حرص الدولة على توفير مشروعات سكنية متنوعة من حيث المواقع والمساحات وأنظمة السداد، بما يمنح العملاء فرصة حقيقية لاختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم السكنية أو الاستثمارية بأعلى درجات الراحة والمرونة.

وأعلن بنك التعمير والإسكان عن طرح عدد من المشروعات السكنية الجديدة، مع إتاحة الحجز إلكترونيا بالكامل من خلال موقعه الرسمي، دون الحاجة إلى التوجه للفروع.

وتصل فترات السداد إلى 15 عاما وفقا لرغبة الحاجزين وطبيعة المشروع، بما يمنحهم مرونة مالية تتناسب مع مختلف الاحتياجات.

وتتنوع الوحدات المطروحة بين مشروعات داخل القاهرة ومحافظات أخرى، وهو ما يجعلها فرصة مناسبة للراغبين في السكن الراقي، وكذلك للمستثمرين الباحثين عن عائد مضمون في مواقع حيوية.

وتبدأ خطوات الحجز بإنشاء حساب إلكتروني جديد على الموقع الرسمي للبنك، تمهيدا لاستكمال إجراءات التقديم واختيار الوحدة المناسبة.

رابط حجز شقق الإسكان الفاخر والمتميز

ويمكن للراغبين في الحجز الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان واتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

- اختيار «تسجيل مستخدم جديد».

- إدخال البيانات الأساسية المطلوبة، وتشمل: الاسم، والرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني.

- إنشاء كلمة مرور قوية وتأكيدها بشكل صحيح.

- الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

- تفعيل الحساب من خلال الرسالة المرسلة إلى البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول.

- تسجيل الدخول إلى الحساب، ثم استعراض المشروعات المتاحة، واختيار الوحدة المناسبة، والبدء في استكمال إجراءات الحجز.

مشروعات بنك التعمير والإسكان المطروحة للحجز في القاهرة والمحافظات

وتتضمن قائمة المشروعات السكنية المتاحة حاليا ما يلي:

1- مشروع إسكان الجوهرة – بورسعيد

- المميزات: تصميمات بواجهات عصرية، استلام فوري، منطقة خدمات متكاملة تضم مسجدا ومدارس، إلى جانب مصاعد حديثة.

- المساحات: تبدأ من 121 مترا مربعا وتصل إلى 138 مترا مربعا (وحدات نصف تشطيب).

- نظام السداد: مقدم حجز 15%، مع إمكانية التقسيط حتى 10 سنوات.

2- كمباوند بالما – القاهرة الجديدة (التجمع الخامس)

- الموقع: بمنطقة المستثمرين الشمالية أمام جامعة المستقبل.

- المميزات: فيلات فاخرة داخل مجتمع سكني متكامل، يضم مولا تجاريا، ومساحات لاند سكيب واسعة، مع جاهزية للاستلام الفوري.

- المساحات: مساحة الأراضي تتراوح بين 337 مترا مربعا و729 مترا مربعا، بينما تتراوح مساحات المباني بين 323 مترا مربعا و383 مترا مربعا.

- نظام السداد: مقدم 15% مع التقسيط حتى 10 سنوات.

3- مشروع أكاسيا – الرحاب

- الموقع: بمنطقة المستثمرين الشمالية أمام البوابة رقم 6 بمدينة الرحاب.

- المميزات: كمباوند يضم 711 وحدة سكنية، ومنطقة خدمات مركزية، وتشطيبات فاخرة، مع إمكانية الاستلام الفوري.

- المساحات: نماذج متعددة تشمل (السندس، العلياء، الروضة)، بمساحات تبدأ من 156 مترا مربعا وتصل إلى 310 أمتار مربعة.

- نظام السداد: مقدم 15%، مع تقسيط يصل إلى 15 عاما.