المقاولون العرب2011 يهزم حرس الحدود 2-0 في دوري الجمهورية

نجح فريق المقاولون العرب مواليد 2011 في تحقيق فوز مهم خارج أرضه على فريق حرس الحدود، حيث انتهت المباراة بفوز المقاولون بثنائية نظيفة، في إطار الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة دوري الجمهورية.

افتتح التسجيل في المباراة عبد الرحمن أحمد عمار، الذي أحرز الهدف الأول، ثم تبعه يوسف هالاند بتسجيله الهدف الثاني، ليؤكد تفوق الفريق في اللقاء.

وتميز الفريق بأداء جماعي قوي وحماس ملحوظ للاعبين، إذ ساهمت الخطط الفنية المدروسة التي وضعها الجهاز الفني في تنفيذ استراتيجية فعالة أسفرت عن هذا الانتصار.

ويسعى الجهاز الفني لاستمرار تطوير أداء الفريق وتعزيز الروح المعنوية لتحقيق المزيد من النجاحات في المباريات القادمة.

