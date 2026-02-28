قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة 20 من الدوري الممتاز
حزب الله: الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران خرق فاضح للقانون الدولي
أفعال جبانة.. السلطات الإيرانية تطالب سكان طهران بمغادرة العاصمة
الأمن القومي العربي خط أحمر.. اليماحي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة
العالم يترقب خطاب المرشد الإيراني بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موسم 2004 قصة أسطورية.. آرسنال يتوج بلقب الدوري الإنجليزي بلا هزيمة

أرسنال بطل الدوري الانجليزي 2004
أرسنال بطل الدوري الانجليزي 2004
منتصر الرفاعي

في عالم كرة القدم قليل من يترك بصمة لا تمحى في تاريخ اللعبة وموسم 2003-2004 كان أحد تلك اللحظات الخالدة حينما كتب آرسنال صفحة ذهبية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بتتويجه باللقب دون أي هزيمة في إنجاز قل مثيله ورفع شعار "اللامقهورين" تحت قيادة المدرب الفرنسي المخضرم آرسين فينجر.

وأنهى آرسنال الموسم بفوز مثير على ليستر سيتي بنتيجة 2-1 في الجولة الأخيرة على ملعب "هايبري"، ليحسم اللقب رسميًا برصيد 90 نقطة، متفوقًا بفارق 11 نقطة كاملة عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، في موسم شهد منافسة قوية لكن حسم بثبات كبير من الفريق اللندني.

وأحرز ثنائية أرسنال أمام ليستر سيتي النجم الفرنسى السابق تيرى هنرى "ركلة جزاء" ومواطنه باتريك فييرا فى الدقيقتين 47 و66 من زمن اللقاء، بينما جاء هدف "الثعالب" الوحيد فى الدقيقة 26 عن طريق ديكو

أرقام تاريخية تعكس الهيمنة

حقق آرسنال خلال ذلك الموسم 26 فوزا و12 تعادلا دون أي خسارة مسجلًا 73 هدفًا بينما استقبلت شباكه 26 هدفًا فقط ليجمع بين قوة هجومية فعالة ودفاع صلب في توازن مثالي عكس شخصية الفريق وثقته بنفسه. 

ولم يكن التفوق رقميا فحسب بل فنيا أيضا، إذ قدم الفريق كرة قدم ممتعة اعتمدت على السرعة في التحول والمهارات الفردية والجماعية.

سلسلة لا تكسر

ولم يتوقف الإنجاز عند حدود موسم واحد بل واصل آرسنال سلسلة اللاهزيمة في الموسم التالي لتصل إلى 49 مباراة متتالية في الدوري وهو رقم قياسي ظل صامدًا لسنوات طويلة ليترسخ لقب أو "اللامقهورين" في ذاكرة جماهير الكرة الإنجليزية والعالمية.

ويبقى موسم 2003-2004 شاهدا على قدرة فريق متكامل على صناعة المجد عبر الالتزام والاستمرارية والثقة، ليظل إنجاز آرسنال مثالا نادرا في كرة القدم الحديثة، ورمزًا لعصر ذهبي لا ينسى في تاريخ البريميرليج.

