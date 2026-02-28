قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة 20 من الدوري الممتاز
حزب الله: الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران خرق فاضح للقانون الدولي
أفعال جبانة.. السلطات الإيرانية تطالب سكان طهران بمغادرة العاصمة
الأمن القومي العربي خط أحمر.. اليماحي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة
العالم يترقب خطاب المرشد الإيراني بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

واعظ بالأزهر: رمضان على مدار التاريخ شهرًا للإنتصارات الكبرى

ملتقى «رياض الصائمين» بالجامع الأزهر
ملتقى «رياض الصائمين» بالجامع الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

واصل الجامع الأزهر عقد ملتقاه الدعوي والتوعوي «رياض الصائمين» تحت عنوان: «رمضان شهر الانتصارات والفتوحات»، وذلك بحضور جمع من رواد الجامع وطلاب العلم، واستضاف الملتقى الشيخ معاذ مصطفى أبو عمارة، الواعظ بمجمع البحوث الإسلامية، فيما قدم وأدار اللقاء الشيخ سيد محمد زيدان، الباحث بالجامع الأزهر.

في بداية الملتقى أكد الشيخ معاذ أبو عمارة أن شهر رمضان كان على مدار التاريخ شهرًا للانتصارات الكبرى والفتوحات العظيمة، مستعرضًا عددًا من المحطات الفارقة، منها غزوة بدر الكبرى في العام الثاني من الهجرة، وفتح مكة في العام الثامن، ونصر المسلمين في موقعة عين جالوت على التتار، ونصر السادس من أكتوبر عام 1973، مبينًا أن هذه الانتصارات لم تكن وليدة المصادفة، بل قامت على أسباب واضحة وسنن ثابتة.

وأوضح، أن من أول أسباب النصر إعداد العدة والعتاد امتثالًا لقوله تعالى: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل﴾، إلى جانب طاعة الأوامر واجتناب النواهي، ومجاهدة الشيطان وهوى النفس، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم﴾، وقوله سبحانه: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾، مؤكدًا أن الإيمان إذا خالط القلوب أورث الثبات، ونزع الخوف من الأعداء.

وأضاف أن من سنن النصر كذلك حسن الإعداد والتخطيط، كما فعل النبي في الهجرة، وكما تجلى في الإعداد الدقيق لحرب أكتوبر المجيدة، حيث اجتمع الإعداد المادي مع الإيمان الراسخ بعدالة القضية، كما حذر من أن الذنوب والمعاصي من أعظم أسباب الهزيمة.

واستشهد، بما وقع في غزوة أحد حين خالف الرماة أمر النبي وتركوا مواقعهم، مشيرًا إلى أن إتقان العمل في كل مجال من مجالات الحياة يعد من أهم أسباب التمكين والنصر، وختم بالتأكيد على أن جهاد القتال جهاد مؤقت ينتهي بانتهاء المعركة، أما جهاد النفس فدائم ومستمر، وهو أعظم ميادين المجاهدة، لقول الله تعالى: ﴿إن كيد الشيطان كان ضعيفًا﴾.

ويأتي ملتقى «رياض الصائمين» في إطار ترسيخ الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الجامع الأزهر خلال شهر رمضان المبارك، حيث يحرص على تنظيم منظومة متكاملة من الدروس العلمية، والملتقيات الفكرية، والبرامج التربوية، التي تستهدف تعميق الوعي بحقائق العبادات ومقاصدها؛ انطلاقا من دوره التاريخي في نشر صحيح الدين، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وخدمة المجتمع.

الجامع الأزهر شهر رمضان الانتصارات رياض الصائمين العاشر من رمضان نصر أكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

ترشيحاتنا

أرشيفية

الخطوط التركية تعلق رحلاتها إلى 10 دول في الشرق الأوسط

خامنئي

وسائل إعلام عبرية: التقييم الإسرائيلي يزداد ترجيحا بأن خامنئي تم اغتياله

أنور قرقاش

أنور قرقاش: الإمارات بذلت جهودًا كبيرة لتفادي الحرب

بالصور

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز.. بطعم البهارات العربية

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن

إضافة قوية وشاطرة.. إشادات واسعة بأداء نوران ماجد في مسلسل أولاد الراعي

نوران ماجد
نوران ماجد
نوران ماجد

أحداث مثيرة في الحلقة 12 من «سوا سوا».. الأعلى تشويقا في رمضان

احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي
احمد مالك وهدي المفتي

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد