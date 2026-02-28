باسم سمرة: الحب والاحترام بين الزملاء يظهر على الشاشة.. بحب هاني سلامة ومكي وإمام

قال الفنان باسم سمرة، إنه يكن الكثير من الحب والاحترام لزملائه في الوسط الفني، موضحًا أن لديه صداقات مع فنانين من جيله وأجيال أخرى على حد سواء.

أضاف باسم سمرة، خلال لقاءه مع برنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "كلهم أصحابي بلا استثناء، وحبايبي في الوسط الفني.. بحب هاني سلامة وأحمد مكي وعمرو سعد ومحمد إمام وكريم عبدالعزيز وكلهم أصحابي".

أكد باسم سمرة، أن الحب بين الزملاء يظهر على الشاشة ويصل مباشرة إلى الجمهور، مشددًا على أن نجاح أي عمل فني لا يجب أن يكون على حساب قهر أو إهانة زميل، قائلًا: "ممكن التيم كله يكون بيحب بعض، وده بيظهر للجمهور، الحب ده بيظهر على الشاشة ويخلي المشاهد يحس بالطاقة الإيجابية".

أشار باسم سمرة، إلى أن روح التعاون والاحترام بين الفنانين هي التي تجعل الأعمال الفنية أقوى وأكثر تأثيرًا، مضيفًا أن المشاهد دائمًا يلاحظ الانسجام بين الفنانين ويقدر الجهد الجماعي أكثر من أي نجاح فردي فقط.