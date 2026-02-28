إعلامي يشيد بـ تشكيل الأهلي أمام زد

أشاد الإعلامي أمير هشام بـ تشكيل الأهلي الذي وضعه توروب في مواجهه القلعة الحمراء أمام زد.

الاهلي وزد

كتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"اللعب بمروان عطية وقدامه بن رمضان وامام تقريباً افضل شيء عمله توروب من ساعة ما مسك الاهلي، بس المداورة في مركز حراسة المرمي بالشكل الدائم ده في رأيي مؤشر قوي لضعف شخصية المدرب".

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لخوض مباراة زد في التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على دكة البدلاء كل من: مصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود تريزيجيه ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا.