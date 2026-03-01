ممدوح شاهين: خالد الصاوي تقاضى كامل أجره.. وخسائري تجاوزت مستحقاته بـ50 ضعفا

كشف المنتج ممدوح شاهين تفاصيل جديدة حول أزمته السابقة مع الفنان خالد الصاوي، مؤكدًا أن الخلاف انتهى تمامًا بعد حصول الأخير على كامل مستحقاته المالية، رغم استمرار تداول القضية إعلاميًا بين الحين والآخر.

تعاونه مع الصاوي

وأوضح شاهين خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج «أسرار» عبر شاشة «النهار»، أن تعاونه مع الصاوي جاء في مسلسلي «الصعلوك» و«هي ودافنشي» عام 2017، مشيرًا إلى أن الفنان حصل على مستحقاته لكن بعد تأخير يقارب عامًا، وهو أمر وارد في سوق الإنتاج نتيجة تأخر بعض القنوات عن سداد التزاماتها.

وأضاف أن الصاوي لجأ إلى القضاء، وهو حق مكفول له، وبالفعل صدر حكم في إحدى القضايا بتعويض قدره 130 ألف جنيه، بينما لم يُحكم له في قضايا أخرى.

وأكد شاهين أن الفنان كان قد تقاضى نحو 70% من أجره في البداية، ثم تسلم المبلغ المتبقي لاحقًا، والذي تراوح بين مليون و800 ألف إلى مليوني جنيه.

وأشار شاهين إلى أن إحدى القنوات التي عرضت العمل لم تسدد مستحقاتها حتى الآن بسبب تغيّر إدارتها، موضحًا أن شركته لم تحصل على أموالها حتى اللحظة، وأن خسائره الشخصية فاقت أجر الصاوي بنحو 50 ضعفًا.

مستحقات الفنان رغم الأزمة

وشدد شاهين على أنه لم يخصم جنيهًا واحدًا من مستحقات الفنان رغم الأزمة، مؤكدًا أن القضية أُغلقت بحصول الصاوي على كامل حقوقه، وأن الخلاف أصبح من الماضي.