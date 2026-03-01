الأنبا بشارة يترأس قداس الذكرى السادسة لتأسيس الإيبارشية

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، قداس الذكرى السادسة لتأسيس الإيبارشية، والعيد السادس لسيامته الأسقفية، وذلك بكاتدرائية أم النعم الإلهية، بأبوقرقاص.

شارك في الصلاة عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء مختلف كنائس الإيبارشيّة، حيث قدمت اللجنة المنظمة عددًا من الترانيم الروحية، بالتعاون مع كورال "قلب يسوع"، بملوي، كما تم عرض فيلم وثائقي عن مسيرة الإيبارشيّة خلال الفترة الماضية.

وفي كلمته، قدم صاحب النيافة كلمات الشكر والتقدير والامتنان إلى الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، العلمانيين العاملين في حقل الرب، مؤكدًا توجه الإيبارشيّة نحو رعوية الأسرار، وإعادة الاهتمام بالأسرار المقدسة ضمن البرنامج الرعوي، تحت شعار "أسرار تحيي ورعاية تُجَدِّدُ.

وأشار الأب المطران إلى أهمية تفعيل هذا البرنامج من خلال المؤتمرات، والرياضات الروحية، كما تضمن الاحتفال أيضًا تكريم الأخوات الراهبات، والشمامسة بالإيبارشية.