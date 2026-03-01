بولندا تصدر تحذيرا من السفر إلى 7 دول بالشرق الأوسط

أصدرت السلطات البولندية، اليوم /الأحد/، تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى سبع دول في الشرق الأوسط على خلفية تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وذكر "راديو بولندا" أن التحذير يشمل الأردن والبحرين والكويت وقطر والإمارات والسعودية وفلسطين، مضيفا أن التحذير يحث مواطني بولندا في هذه الدول على اتباع تعليمات السلطات المحلية والبقاء على اتصال مع الخدمات القنصلية.

ونصحت السلطات البولنديين في المنطقة بتأمين موارد مالية كافية وحمل جوازات سفرهم في جميع الأوقات، كما دعتهم إلى التسجيل في نظامها المجاني لتسجيل رحلات المواطنين بالخارج بهدف تمكين القنصليات من التواصل السريع وتقديم المساعدة أو المعلومات في حالات الطوارئ.

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عدة ضربات ضد إيران أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، إلى جانب عدد من القيادات البارزة، في مقدمتهم المرشد الإيراني علي خامنئي.

وفي المقابل، أعلنت إيران شن ضربات تستهدف إسرائيل والمصالح الأمريكية في عدد من دول المنطقة.