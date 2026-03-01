قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول شقيقة
برلماني: تعزيز التصنيع المحلي والصادرات ركيزة لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل
«أوبك بلس» تقرّر زيادة الإنتاج بواقع 206 آلاف برميل يوميًا في أبريل
الأردن: مخزون السلع الأساسية آمن والأسواق مستقرة
بمشاركة لفيف من الأساقفة.. سيامة 12 كاهنا جديدا بالبحر الأحمر | صور

ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر القداس الإلهي في كنيسة القديسة رفقة وأولادها الخمسة بمدينة الغردقة، وشاركه أصحاب النيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والأنبا أرشيليدس الأسقف العام والأنبا أقلاديوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس "الشايب" بالأقصر والأنبا أغناطيوس الأسقف العام لقنا والأنبا أولوجيوس الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون وعدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية وإيبارشيات أخرى.

وسام نيافته عقب صلاة الصلح أربعة شمامسة كهنة جدد للخدمة بكنيسة القديس الأنبا شنوده بالغردقة، وهم: الشماس شنوده صفوت باسم القس هدرا، والشماس نشأت يسري باسم القس أندراوس، والشماس ضياء صبري باسم القس اسطفانوس، والشماس توماس ثروت باسم القس أغناطيوس، وسام شماسيْن كاهنين جديدين للخدمة بكنيسة الشهيد مار مينا بالغردقة، وهما: الشماس أيمن مجدي باسم القس أفرايم، والشماس عماد عياد باسم القس أنتوني.

كما سام شماسيْن آخرين كاهنين جديدين للخدمة بكنيسة القديس الأنبا تكلا بالغردقة، وهما: الشماس سامح وجدي باسم القس تادرس، والشماس مينا سليمان باسم القس يوساب، وكذلك سام شماسيْن آخرين كاهنين جديدين للخدمة بكنيسة الشهداء بمنطقة أبو عشرة، وهما: الشماس عادل تلميذ باسم القس صليب، والشماس مينا عادل باسم القس ديڤيد، وأيضًا سام الشماس مختار زكري كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء في منطقة الجونة باسم القس بولا، والشماس هدرا جابر كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة القديس يحنس كاما في منطقة مبارك ٧ باسم القس يوأنس.

