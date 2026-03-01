بمشاركة لفيف من الأساقفة.. سيامة 12 كاهنا جديدا بالبحر الأحمر | صور

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر القداس الإلهي في كنيسة القديسة رفقة وأولادها الخمسة بمدينة الغردقة، وشاركه أصحاب النيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والأنبا أرشيليدس الأسقف العام والأنبا أقلاديوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس "الشايب" بالأقصر والأنبا أغناطيوس الأسقف العام لقنا والأنبا أولوجيوس الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون وعدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية وإيبارشيات أخرى.

رسامة كهنة جدد

وسام نيافته عقب صلاة الصلح أربعة شمامسة كهنة جدد للخدمة بكنيسة القديس الأنبا شنوده بالغردقة، وهم: الشماس شنوده صفوت باسم القس هدرا، والشماس نشأت يسري باسم القس أندراوس، والشماس ضياء صبري باسم القس اسطفانوس، والشماس توماس ثروت باسم القس أغناطيوس، وسام شماسيْن كاهنين جديدين للخدمة بكنيسة الشهيد مار مينا بالغردقة، وهما: الشماس أيمن مجدي باسم القس أفرايم، والشماس عماد عياد باسم القس أنتوني.

كما سام شماسيْن آخرين كاهنين جديدين للخدمة بكنيسة القديس الأنبا تكلا بالغردقة، وهما: الشماس سامح وجدي باسم القس تادرس، والشماس مينا سليمان باسم القس يوساب، وكذلك سام شماسيْن آخرين كاهنين جديدين للخدمة بكنيسة الشهداء بمنطقة أبو عشرة، وهما: الشماس عادل تلميذ باسم القس صليب، والشماس مينا عادل باسم القس ديڤيد، وأيضًا سام الشماس مختار زكري كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء في منطقة الجونة باسم القس بولا، والشماس هدرا جابر كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة القديس يحنس كاما في منطقة مبارك ٧ باسم القس يوأنس.