هل هناك ذنوب لا تُغفر؟ إجابة مبسطة تطمئن القلوب

أجاب الدكتور أحمد عصام فرحات عن سؤال لطفل تساءل ببراءة: «هل توجد سيئات قد لا يغفرها الله لنا؟»، موضحًا أن رحمة الله واسعة وتشمل جميع الذنوب، باستثناء الشرك بالله تعالى لمن مات عليه دون توبة.

وخلال حديثه في برنامج "اقرأ وربك الأكرم" على قناة “صدى البلد”، استشهد بالآية الكريمة: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾، مبينًا أن باب المغفرة مفتوح لكل من يعود إلى الله صادقًا.

وأوضح أن للتوبة شروطًا أساسية حتى تكون صحيحة ومقبولة، وهي:

الإقلاع عن الذنب فورًا.

الشعور بالندم الحقيقي على ما مضى.

العزم الصادق على عدم العودة إليه.

الإكثار من الطاعات والعمل الصالح.

الرجوع إلى الله

وقال إنه إذا ضعف الإنسان وعاد إلى الخطأ، فعليه ألا ييأس، بل يجدد توبته ويستمر في الرجوع إلى الله، فالمهم هو عدم الإصرار على المعصية.

ردّ المظالم إلى أصحابها

كما شدد على أن ردّ المظالم إلى أصحابها شرط مهم إذا كان الذنب متعلقًا بحقوق العباد، لأن التوبة لا تكتمل دون إعادة الحقوق إلى أهلها أو طلب العفو منهم.

واختتم حديثه بالتأكيد على سعة رحمة الله، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾، موضحًا أن رحمة الله تشمل جميع الخلق، وأن الأمل في مغفرته يجب أن يظل حاضرًا في قلب كل إنسان.