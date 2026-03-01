قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رامز جلال: معانا يارا اللي هنشن عليها غارة.. ونطلع ليها حودة الشرير
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026
لمة شبابنا في رمضان.. كفر الشيخ تجمع القلوب ضمن حلقات القرآن الكريم
محمد مرجان: لازم نصبر على توروب ونحاسبه آخر الموسم مش طبيعي الأهلي يغير 4 مدربين
قطر تعلن تاجيل الأنشطة الرياضية ووديات منتخب مصر تواجه المجهول
ترامب: قضينا على 48 قائدا إيرانيا في نفس اللحظة وأوقفنا برنامج إيران النووي
تشكيل قمة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
محافظ الغربية يخفض سعر البيض إلى 110 جنيهات خلال تفقده معرض أهلاً رمضان
دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية
الدوري الفرنسي: مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليل
ارتفاع ضحايا القصف الأمريكي لمدرسة البنات في ميناب بإيران لـ148 قتـ.يلة
بعد إقرار البرلمان.. آلية ضبط القيمة الإيجارية بـ قانون الضريبة العقارية
توك شو

رزقك وأجلك بيد الله.. رسالة طمأنينة من آيات الجزء الثاني عشر

الدكتور حسن وتد
الدكتور حسن وتد
محمد البدوي

أكد الدكتور حسن وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا، أن مطلع الجزء الثاني عشر من القرآن الكريم يحمل معاني طمأنينة عميقة، خاصة في قوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾، مشيرًا إلى أن هذه الآية تؤكد أن الرزق مكفول من الله لكل مخلوق.

الأجل والرزق

وأوضح الدكتور حسن وتد، خلال حديثه في برنامج نورانيات قرآنية على قناة صدى البلد، أن القرآن الكريم ركز على قضيتين تشغلان فكر الإنسان دائمًا: الأجل والرزق؛ فالعمر محدد لا يتقدم ولا يتأخر، والرزق مقدر ومكتوب، كما في قوله تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾.

وبيّن أن ضمان الرزق لا يعني التواكل أو ترك العمل، بل إن الشريعة ربطت بين الإيمان والسعي، مستشهدًا بآيات سورة الجمعة التي تدعو إلى الانتشار في الأرض وابتغاء فضل الله بعد أداء الصلاة، في توازن واضح بين العبادة والعمل.

كما تطرق إلى جانب آخر من عظمة القرآن، وهو التحدي الإلهي للبشر أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله، كما ورد في سورة هود، مؤكدًا أن هذا التحدي قائم ليُظهر عجز البشر أمام إعجاز القرآن وبلاغته.

واختتم الدكتور حسن وتد بالتأكيد على أن هذه الآيات تجمع بين بث الطمأنينة في النفوس، وترسيخ الثقة في تدبير الله، مع الدعوة الجادة إلى العمل والاجتهاد، لتبقى رسالة القرآن مزيجًا من اليقين والسعي، والإيمان والحركة.

حسن وتد الدكتور حسن وتد التفسير علوم القرآن نورانيات قرآنية القرآن الكريم

