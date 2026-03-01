إصابة 7 أشخاص في اصطدام ميكروباص بحائط منزل بأسيوط.. صور

أصيب 7 أشخاص اليوم الأحد في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بحائط منزل بمدخل قرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط، بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بحائط منزل بمدخل قرية بني رافع ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص اصطدام سيارة ميكروباص رقم 2937 ه س ج بحائط منزل المواطن بدر رمضان محمد عند مدخل القرية.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: عمرو عادل محمد (24 عامًا) بكدمات بالجسم، وسعيد فهيم عبد الملاك (65 عامًا) بجرح في القدم اليمنى، ومينا سعيد فهيم (34 عامًا) بكدمات وجرح بالرأس، ومحمود أحمد عبد الحكيم (27 عامًا) بكسر في القدم اليمنى، وعصام سيد إسماعيل (27 عامًا) بجرح في اليد اليمنى، ووائل محمد سيد (46 عامًا) بكدمات متفرقة بالجسم، ومبروك عبد الله عبد الحميد (65 عامًا) بكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى منفلوط لتلقي الإسعافات اللازمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.