أبواب الخير يدعم طفلة تعاني من تشوهات في الوجه ويتحمل تكاليف العملية

للعام التاسع علي التوالي يعود برنامج "أبواب الخير " للإعلامي عمرو الليثي عبر أثير اذاعة راديو مصر خلال شهر رمضان يوميًا في الثالثة عصرا ويعاد في السابعة مساء بعد الإفطار.

ويحمل البرنامج العديد من المفاجآت الضخمة والكبيرة في رمضان هذا العام، كأكبر برنامج إذاعي خدمي خيري ، ويستمر البرنامج في رسم البسمة على شفاه أهالينا في شتي بقاع الجمهورية، وتقديم الكثير من المفاجآت السعيدة لمتابعيه خلال الشهر الكريم.

وفي حلقة اليوم من البرنامج خلال شهر رمضان تلقي البرنامج اتصال هاتفي من مدام سالي ناصر وهي أم مصرية تتواصل مع البرنامج من اجل مساعدتها في تحمل تكاليف لإجراء عملية تجميل لابنتها البالغة من العمر 12 عامًا.

وقالت انها ظروفها المادية صعبة، حيث تعمل بمهنة بسيطة لتوفير قوت يومها، ولا تملك أي معاش شهري وزوجها ارزقي.

واشارت الي ان ابنتها تعاني من تشوهات خلقية في الوجه والجبهة، وقد زارت العديد من الأطباء الذين أخبروها بأن ابنتها تحتاج إلى عملية جراحية بتكلفة 250 ألف جنيه.

وتابعت ان ابنتها تعاني من مشاكل صحية ونفسية بسبب حالتها، حيث لا تستطيع الخروج من المنزل وتتعرض للإصابة بالالتهابات بسهولة.

وزف الليثي البشري الي مدام سالي بان البرنامج يتحمل تكاليف العملية كامله وسط سعادتها وفرحتها .

علي جانب آخر يقدم البرنامج خلال شهر رمضان رحلات عمرة، ومساعدات مالية ، كما يقدم عدد كبير من المشروعات الصغيرة وأطراف صناعية وكراسي كهربائية.

كما يسهم البرنامج في الإفراج عن عدد كبير من الغارمات ، ويلعب البرنامج دورا مهما في علاج غير القادرين وادخال البهجة والسرور علي قلوبهم من خلال تلقي الاتصال الهاتفية بشكل مفاجأة علي الهواء طوال شهر رمضان.

فكرة البرنامج تأتي في إطار دعم أهالينا، من خلال التواصل مع المستمعين علي الهواء مباشرة وتلبية احتياجات المواطنين في نفس اللحظة ومتابعي البرنامج.

يذاع برنامج أبواب الخير يومياً خلال شهر رمضان في الثالثة عصرا عبر اثير إذاعة راديو مصر والإعادة في السابعة مساءً بعد الإفطار .