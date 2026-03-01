عاطف واصف: تعلمت من والدي الشطارة والأمانة قبل أي حاجة

تحدث عاطف واصف رئيس مجلس إدارة شركة واصف للفضيات، عن بداياته العملية، قائلاً إنه عندما بلغ 16 سنة تولّى إدارة المحل بنفسه: "والدي عملني معلم وأنا عندي 16 سنة مسكت محل والدي ورمى كل الحمل عليا".



وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أنّ والده علّمه الشطارة والأمانة منذ الصغر، وهو ما ساعده على مواجهة تحديات التجارة المبكرة.

وأشار واصف إلى أن ابنه بعد التخرج من الجامعة الأميركية قضى ستة أشهر في إنجلترا في "سوذبيز" للتعلم، لكنه عاد ليتشارك مع والده الخبرة العملية: "لسه لغاية دلوقتي أنا وهو بنشاكس في بعض بالشطارة، بس هو أشطر مني".

وتحدث واصف عن المحل الذي بدأ فيه، الواقع في حارة الجواهرجية أمام خان الخليلي، موضحًا أنه أصبح الآن يمتلك نحو 12 إلى 15 محل في منطقة الجمالية والحسين: "كل بتوع الجمالية شارع المعز لدين الله دا عندي دلوقتي فيه بتاع 12 محل 15".

كما روى تجربة أول قطعة باعها وهو صغير، وهي عقد تركي من الذهب عيار 9 مزوّد بالألماظ الفلامنك، التي لم يكن أحد يعرف تركيبها منذ 70 إلى 90 سنة: "دا كسب معانا مكسب كويس"، مؤكدًا، أن هذه التجربة شكلت حجر الأساس لمهاراته في البيع والإقناع منذ بداياته.

