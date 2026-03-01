إصابة نجم دورتموند بقطع في الرباط الصليبي

أعلن بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأحد، إصابة إيمري كان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وقال نادي دورتموند في بيان: “الفحوصات الطبية أثبتت إصابة قائد الفريق بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، ما سيبعده عن الملاعب لعدة أشهر، في ضربة قوية للفريق خلال المرحلة المقبلة من الموسم”.

وأضاف أن دورتموند سيفتقد خدمات لاعبه لفترة طويلة، في ظل أهمية دوره القيادي داخل غرفة الملابس وعلى أرضية الملعب.

يذكر أنه بهذه الإصابة تأكد غياب إيمري كان عن منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026 المقبل.