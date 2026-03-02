سر استمرار السعال في الشتاء لفترة طويلة

غالباً ما يستمر السعال الشتوي لفترة طويلة، ليس لأنك ما زلت مريضاً، بل لأن الهواء البارد والجاف والمهيجات الداخلية تُبقي مجاري التنفس حساسة لفترة طويلة بعد زوال العدوى، ما يبدو وكأنه لا ينتهي هو في الغالب محاولة الجسم لتهدئة رد فعل السعال المفرط ببطء.

سبب استمرار السعال في الشتاء لفترة طويلة

-التعرض لـ الهواء البارد والجاف

يكون الهواء في الشتاء باردًا وجافًا، ولا تعمل مجاري التنفس كمراوح. عند استنشاق هذا الهواء البارد، تتهيج الأغشية المخاطية في الحلق والشعب الهوائية. يُعد الالتهاب والمخاط الزائد رد فعل طبيعي للجسم، ويتم التخلص منهما بالسعال. قد يستمر هذا التهيج حتى بعد زوال العدوى الأساسية. أي أنك لم تعد تسعل باستمرار بسبب المرض، بل لأن مجاري التنفس تحاول الاسترخاء نتيجةً لهذا الوضع.

-قد يزول الالتهاب، لكن السعال مستمر

وهنا الجزء المثير للاهتمام: يتحول رد فعل السعال إلى نوع من الغريزة الوقائية. تتفاقم حساسية أعصاب الحلق والصدر عند الإصابة بعدوى فيروسية كالزكام أو الإنفلونزا. حتى القليل من الماء البارد، أو الغبار، أو حتى الكلام المفرط، قد يُسبب نوبة سعال. يبدو الأمر كما لو أن جهاز الإنذار في الجسم لا يزال يعمل. لقد زال الخطر، لكن الإنذار لا يزال يدق.

-الحياة في الأماكن المغلقة لا تُساعد على الشفاء

نعتقد أن البقاء في المنزل يمنحنا شعوراً بالأمان، إلا أن المنازل وأماكن العمل في فصل الشتاء قد تتحول إلى بؤر خطرة بسبب استخدام المدافئ الجافة، والسجاد المغبر، والستائر، ومعطرات الجو، والبخور، أو مزيج من هذه العوامل. كل هذه العوامل قد تهيج المجاري التنفسية المتهيجة أصلاً وتؤدي إلى استمرار السعال.

متى يجب أن تقلق

أكد موقع تايمز ناو نيوز، أن أعراض معظم حالات السعال الشتوية تختفي في غضون 3-4 أسابيع، على الرغم من أنها قد تبدو طويلة الأمد. مع ذلك، يُنصح بزيارة الطبيب في حال استمرار السعال لأكثر من 4-6 أسابيع، أو الشعور بألم في الصدر، أو أزيز، أو ضيق في التنفس، أو وجود بلغم دموي، أو ارتفاع في درجة الحرارة بشكل مستمر.