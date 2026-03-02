قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال يطلب من سكان 53 قرية في جنوب لبنان والبقاع إخلاء بلداتهم
أنباء اغتيال نتنياهو تثير الفوضى على وسائل التواصل.. الإعلام ينفي وغموض حول الرد الرسمي
ترامب: لدينا 3 خيارات جيدة لقيادة إيران.. واستمرار الضربات إذا لزم الأمر
ردا على اغتيال خامنئي.. حزب الله يتبنى إطلاق الصواريخ على إسرائيل
رويترز: دوي انفجارات في أجزاء من تل أبيب
دعاء الفجر 12 رمضان.. أدعية مأثورة لتيسير الرزق والأمور الصعبة
لبنان يدين إطلاق الصواريخ من الجنوب: تصرف خطير يهدد أمن البلاد
تحسبا لأي تهديدات.. واشنطن ترفع مستوى التأهب الأمني حول مبنى الكونجرس
حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي
الجيش الكويتي: تصدينا لأهداف جوية معادية بكفاءة عالية
الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
بيان خليجي أمريكي أردني: ندين بشدة الهجمات الإيرانية المتهورة في أنحاء المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سر استمرار السعال في الشتاء لفترة طويلة

السعال
السعال
هاجر هانئ

غالباً ما يستمر السعال الشتوي لفترة طويلة، ليس لأنك ما زلت مريضاً، بل لأن الهواء البارد والجاف والمهيجات الداخلية تُبقي مجاري التنفس حساسة لفترة طويلة بعد زوال العدوى، ما يبدو وكأنه لا ينتهي هو في الغالب محاولة الجسم لتهدئة رد فعل السعال المفرط ببطء.

سبب استمرار السعال في الشتاء لفترة طويلة

-التعرض لـ الهواء البارد والجاف

يكون الهواء في الشتاء باردًا وجافًا، ولا تعمل مجاري التنفس كمراوح. عند استنشاق هذا الهواء البارد، تتهيج الأغشية المخاطية في الحلق والشعب الهوائية. يُعد الالتهاب والمخاط الزائد رد فعل طبيعي للجسم، ويتم التخلص منهما بالسعال. قد يستمر هذا التهيج حتى بعد زوال العدوى الأساسية. أي أنك لم تعد تسعل باستمرار بسبب المرض، بل لأن مجاري التنفس تحاول الاسترخاء نتيجةً لهذا الوضع.

-قد يزول الالتهاب، لكن السعال مستمر

وهنا الجزء المثير للاهتمام: يتحول رد فعل السعال إلى نوع من الغريزة الوقائية. تتفاقم حساسية أعصاب الحلق والصدر عند الإصابة بعدوى فيروسية كالزكام أو الإنفلونزا. حتى القليل من الماء البارد، أو الغبار، أو حتى الكلام المفرط، قد يُسبب نوبة سعال. يبدو الأمر كما لو أن جهاز الإنذار في الجسم لا يزال يعمل. لقد زال الخطر، لكن الإنذار لا يزال يدق.

-الحياة في الأماكن المغلقة لا تُساعد على الشفاء

نعتقد أن البقاء في المنزل يمنحنا شعوراً بالأمان، إلا أن المنازل وأماكن العمل في فصل الشتاء قد تتحول إلى بؤر خطرة بسبب استخدام المدافئ الجافة، والسجاد المغبر، والستائر، ومعطرات الجو، والبخور، أو مزيج من هذه العوامل. كل هذه العوامل قد تهيج المجاري التنفسية المتهيجة أصلاً وتؤدي إلى استمرار السعال.

بدون أعراض نزلة البرد .. ما أسباب السعال الجاف؟

متى يجب أن تقلق

أكد موقع تايمز ناو نيوز، أن أعراض معظم حالات السعال الشتوية تختفي في غضون 3-4 أسابيع، على الرغم من أنها قد تبدو طويلة الأمد. مع ذلك، يُنصح بزيارة الطبيب في حال استمرار السعال لأكثر من 4-6 أسابيع، أو الشعور بألم في الصدر، أو أزيز، أو ضيق في التنفس، أو وجود بلغم دموي، أو ارتفاع في درجة الحرارة بشكل مستمر.

السعال السعال الشتوي بلغم دموي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

الطقس

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

الطقس

انقلاب مفاجئ في الطقس.. موجة برودة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار غداً

بن شرقي

ناقد رياضي يصدم جماهير الأهلي بشأن بن شرقي

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على قائد سيارة نقل صدم عاملا بالشرقية

المتهم

محملة بالخردة.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مطاردة سيارة لأخرى نقل

هيئة الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط

حضنها وقبلها ..السجن المشدد 15 عاما لصاحب محل بقالة تعدى على تلميذة بأسيوط

بالصور

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

انجي كيوان
انجي كيوان
انجي كيوان

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد