قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غداً.. آخر فرصة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 بموقع وزارة التربية والتعليم
غارات أمريكية وإسرائيلية تستهدف 3 مدن في محافظة يزد بإيران
إسقاط 3 مسيّرات فوق مطار أربيل شمال العراق
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو اليوم وغد
متحدث عسكري إيراني: أخرجنا القاعدة الأمريكية في الكويت عن الخدمة
كيلو الفراخ البلدي بـ130 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم
أسعار النفط تسجل أرقاما قياسية اليوم بسبب التوترات في الخليج
صفارات الإنذار تدوي في القدس المحتلة بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية
دخان يتصاعد من محيط السفارة الأمريكية في الكويت
البحرين.. مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح خطيرة جراء سقوط حطام صاروخ على سفينة
ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بقتل شقيق زوجته طعنًا عقب صلاة التراويح بالغربية
موعد حجز تذاكر قطارات عيد الفطر المبارك.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

للنساء.. كيف تحمي نفسك من هشاشة العظام؟

هشاشة العظام
هشاشة العظام

العظام القوية ضرورية لحركة المرأة واستقلاليتها وصحتها العامة، ويمكن الوقاية من هشاشة العظام من خلال التغذية السليمة وممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي. يساعد الوعي المبكر والفحوصات الدورية والعادات الوقائية على الحفاظ على قوة العظام وتقليل مخاطر الكسور.


أكد موقع timesnownews، أن العظام القوية تُساهم في بناء العمود الفقري لحياة نشطة ومستقلة. ولا يُتحدث عنها إلا عند مواجهة الصعوبات. وتُعدّ النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام، مما يجعلهن ضعيفات وعرضة للكسور، وتزداد هذه المشكلة شيوعًا لدى النساء فوق سن الأربعين. والخبر السار هو أنه يُمكن الوقاية من هشاشة العظام من خلال الوعي الجيد واتباع نمط حياة صحي.

لماذا تواجه النساء مخاطر أعلى


يكون فقدان كثافة العظام أكبر لدى النساء مقارنةً بالرجال، وتزيد التقلبات الهرمونية، وخاصةً انخفاض هرمون الإستروجين في سن اليأس، من هذا الفقدان. كما يمكن أن تضعف العظام على المدى الطويل نتيجةً للحمل والرضاعة الطبيعية وقلة الحركة ونقص التغذية وبعض الحالات الطبية. يُعدّ فقدان العظام عمليةً صامتة، ولذلك لا تدرك الكثير من النساء أنهنّ مُعرّضات للخطر إلا عند إصابتهنّ بكسر، مما يجعل الوقاية أمراً بالغ الأهمية.


التغذية: بناء العظام من الداخل
يُحدد نظامك الغذائي الحالي مدى قوة عظامك غدًا. لطالما كان الكالسيوم عنصرًا أساسيًا في بناء العظام، فهو يدعمها ويزيد من كثافتها. تُعد منتجات الألبان والخضراوات الورقية وبذور السمسم واللوز والأطعمة المدعمة مصادر ممتازة للكالسيوم. كما يُعد فيتامين د من الفيتامينات المهمة التي تُساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم بكفاءة. لذا، يُنصح بالتعرض المتكرر لأشعة الشمس وتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، مثل البيض والأسماك الدهنية. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن أن تُساهم الكميات الكافية من البروتين والمغنيسيوم وفيتامين ك في ترميم العظام وتقويتها.


تحرك أكثر، عظام أقوى
تُعدّ الحركات مفيدة لتقوية العظام. فالتمارين التي تحمل وزن الجسم (كالمشي والركض والرقص وصعود الدرج) تُعزز نمو العظام. كما أن تمارين تقوية الجسم باستخدام وزن الجسم، وأحزمة المقاومة، وتمارين القوة الخفيفة فعّالة في تقوية العظام، بالإضافة إلى تحسين توازن العضلات وقوتها. وتُوفر ممارسات مثل اليوغا والبيلاتس دعماً إضافياً للوضعية والتناسق الحركي، مما يُقلل من خطر السقوط، الذي يُعدّ السبب الرئيسي للكسور لدى النساء.


حقائق عن نمط الحياة الذي يمنع تآكل العظام
حتى القرارات البسيطة لها تأثيرها. ينبغي تجنب التدخين لأنه يعيق امتصاص الكالسيوم ويسرع من فقدان العظام. كما أن الإفراط في تناول الكافيين والكحول قد يقلل من قوة العظام مع مرور الوقت، لذا فإن الاعتدال هو الأساس. تُعدّ الصحة العامة عنصراً أساسياً في عملية الوقاية، إذ تُسهم في تنظيم مستويات الهرمونات التي تتحكم في استقلاب العظام من خلال إعطاء الأولوية للنوم وتخفيف التوتر.


الكشف المبكر والتقييمات المتكررة
لا يقتصر الأمر على مشاكل العظام في الشيخوخة فحسب، بل هو استثمار في الحياة. لذا، ينبغي اتخاذ إجراءات وقائية، خاصةً من قِبَل النساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي لهشاشة العظام، أو انقطاع الطمث المبكر، أو نقص التغذية. فالفحوصات الطبية الدورية، ومشاركة مخاوف صحة العظام مع أخصائي الرعاية الصحية، والاستمرار في تثقيف النساء، تُمكّنهن من السيطرة على الوضع قبل تفاقم المشاكل.



صحيح أن هشاشة العظام ليست مرضاً نادراً. فالحفاظ على صحة الجسم، وممارسة النشاط البدني، واتباع نمط حياة صحي، كلها عوامل تساعد الكثير من النساء على الحفاظ على صحة عظامهن، والحفاظ على قدرتهن على الحركة، وثقتهن بأنفسهن، واستقلاليتهن في سن متقدمة. وفيما يتعلق بصحة العظام، فإن الوقاية هي العنصر الأساسي.

العظام العمود الفقري هشاشة العظام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

خبيرة فلك تكشف توقعات عن توقعاتها لنهاية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

عيد الفطر

بمناسبة عيد الفطر المبارك.. الأزهر يقرر يصرف 500 جنيه لهؤلاء

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

في اليوم العالمي.. محافظ الغربية يشيد ببطولات رجال الحماية المدنية

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد: المحافظ تُشارك في الإفطار الرمضاني.. وتجهيز مقر "صيدلية الإسعاف "

محافظ الغربية

تنفيذ أكبر حملة لإزالة بؤر تجمعات القمامة في طنطا.. 320 طن مخلفات في يوم واحد

بالصور

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد