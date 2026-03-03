خلي بالك.. نوع من حلويات رمضان السبب في حرقة المعدة

حذر الدكتور خالد القنواتي من الإفراط في تناول القطايف خلال شهر رمضان، مؤكدًا أنها من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بالحموضة وحرقة المعدة بعد الإفطار، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء أو اضطرابات الجهاز الهضمي.



وأوضح القنواتي أن القطايف تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون والسكريات، نظرًا لأنها تُقلى في الزيت ثم تُغمر في الشربات، إضافة إلى الحشوات الدسمة مثل المكسرات أو القشطة، وهو ما يزيد من إفراز أحماض المعدة ويسبب الانتفاخ والثقل وعدم الارتياح.



وأشار إلى أن تناول الحلويات الدسمة مباشرة بعد وجبة إفطار غنية بالدهون يضاعف من فرص الإصابة بالحموضة، مؤكدًا أن المعدة تكون قد تعرضت بالفعل لإجهاد بعد ساعات الصيام الطويلة.

ونصح الدكتور خالد القنواتي بالاكتفاء بقطعة صغيرة من القطايف، ويفضل اختيار الأنواع المخبوزة بدلًا من المقلية، مع تقليل كمية الشربات، لتفادي مشكلات الجهاز الهضمي والحفاظ على وزن صحي خلال الشهر الكريم.