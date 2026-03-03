قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

برج الحوت .. حظك اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026: اتخاذ قرار الزواج

برج الحوت
برج الحوت
حياة عبد العزيز

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026

انخرط في تغييرات جديدة في العمل لإثبات جدارتك. استمر في إظهار حبك لشريك حياتك، وتوخَّ الحذر فيما يتعلق بالاستثمارات المالية. صحتك جيدة اليوم أيضاً.

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي 

من الجيد حلّ جميع المشاكل المتعلقة بالتواصل اليوم تجنّبي الخوض في المواضيع غير السارة أثناء جلوسكما معًا. قد يحالف الحظ بعض النساء في اتخاذ قرار الزواج. 

 ‏توقعات برج الحوت صحيا 

 على من لديهم تاريخ مرضي لأمراض الرئة أو الكبد توخي الحذر اليوم قد يُصاب الأطفال والنساء اليوم بحمى فيروسية، وآلام في المعدة، ومشاكل في الجهاز الهضمي، وصداع نصفي.

توقعات برج الحوت المهني

 عليكِ توخي الحذر بشأن آفاق مسيرتكِ المهنية.ستكون بعض المهام صعبة، وقد تحتاج النساء اللواتي يشغلن مناصب عليا في المكتب إلى مزيد من اليقظة، إذ قد يحاول بعض الموظفين التأثير عليكِ عاطفيًا لمصالحهم الشخصية. 

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة 

يُعدّ النصف الثاني من اليوم مناسبًا لشراء الأسهم هناك فرص لتجديد المنزل، وقد يفكر كبار السن في تقسيم الثروة بين الأبناء، كما يُمكن بيع عقار أو شراء سيارة جديدة. سيجد التجار راحة في المسائل الضريبية.

