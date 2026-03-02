قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تستهدف برجا في البحرين وسط تصاعد التوترات الإقليمية
دعاء الإفطار 12 رمضان .. ردده يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟
الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟
طفل: ليه ربنا بيحاسبنا على أخطائنا وهو اللي كاتبها.. وإمام السيدة زينب يرد
مدبولي: الدولة تمهد الطريق أمام القطاع الخاص باعتباره شريكاً في قيادة قاطرة التنمية
تصعيد خطير شرق المتوسط.. مسيرات حزب الله وراء استهداف القواعد البريطانية في قبرص
الإمارات تعلن تسيير رحلات استثنائية لإجلاء العالقين والمتأثرين بالأحداث
لسبب صادم .. الزمالك يفقد محمد صبحي أمام الاتحاد السكندري
تحقيقات وملفات

تفاصيل القبض على قاتل شقيق زوجته عقب ادائه صلاة التراويح بالغربية

المجني عليه
أحمد علي

بسبب الخلافات الأسرية أقدم زوج على إنهاء حياة شقيق زوجتة في شهر رمضان عقب خروجة من المسجد وادائه صلاة التراويح بالغربية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط زوج وأشقائه لاتهامهم بإنهاء حياة شقيق زوجته بطعنات باستخدام أداة حادة و«شومة»، عقب صلاة التراويح خلال شهر رمضان، وذلك إثر خلافات أسرية بقرية محلة خلف التابعة لدائرة مركز شرطة سمنود، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود بورود بلاغ من الأهالي بمصرع أحمد أمين (38 عامًا – عامل)، على يد زوج شقيقته ويدعى «ال.ع.ج» (42 عامًا – عاطل)، بمساعدة شقيقيه «ع.ال.ع.ال.ج» (37 عامًا) و«ه.ع.ال.ج» (45 عامًا – عاطل).

تحرك أمني عاجل

انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين إصابة المجني عليه بطعنة نافذة بسلاح أبيض «سكين»، إضافة إلى تهشم في الرأس نتيجة التعدي عليه باستخدام «شومة». وأشارت التحريات الأولية إلى قيام المتهم الأول، بمعاونة شقيقيه، بالترصد للمجني عليه عقب خروجه من صلاة التراويح، والتعدي عليه بالأسلحة المضبوطة، ما أسفر عن وفاته، ثم فروا هاربين، بسبب خلافات أسرية بينهم.

ضبط المتهمين

وبتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج وأحد أشقائه، وإيداعهما محبس المركز، والتحفظ على أداة الجريمة. وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام لتوقيع الكشف الطبي الشرعي وإعداد تقرير بالحالة.

وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة من خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة.

جنازة في شهر رمضان

وشيع الأهالي جثمان الفقيد في مشهدٍ سادته حالة من الحزن والأسى، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بقرية محلة خلف التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية. 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وقررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة القضية.

الغربية ضبط القاتل قتل شقيق زوجته شهر رمضان

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق
جانب من المضبوطات
