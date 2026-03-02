خلال مقلب رامز جلال.. دياب: مستحيل أشتغل مع غادة عبد الرازق تاني

كشف الفنان دياب، عن رغبته في عدم العمل مع الفنانة غادة عبد الرازق، في أي أعمال مقبلة، وذلك خلال حلقته ببرنامج رامز ليفل الوحش.

وقال رامز جلال، لـ دياب: «مين الممثلة اللي اشتغلت معاها ومستحيل تشتغل معاها تاني؟»، ليرد عليه قائلا: «غادة عبد الرازق».

استقبل رامز جلال، المطرب دياب، في حلقة اليوم (الحلقة الـ 11) من برنامج “رامز ليفل الوحش”، بوصلة من السخرية، منها: “نجم بدء حياته في عالم الأغاني.. فضل كتير يقاسي ويعاني”، و"داق النجاح في أغنية واحدة.. بس ماشافوش تاني"، و"قالك أنا هقعد في البيت إيدي على خدي.. وأقول آه ياني.. ومن ساعتها بدأت رحلته مع الدراما".

برنامج رامز ليفل الوحش

تبدأ فقرات المقلب بدخول الضحية في غرفة مغلقة ويتعرض لمواقف ومقالب، ويقوم رامز جلال بتوجيه أسئلة له، وفي حالة عدم الرد؛ يضربه بمدفع المياه.

ويطلب رامز جلال من الضحية مهاما محددة لتنفيذها داخل الغرفة المغلقة وفي حالة عدم تنفيذ الطلب يقوم رامز بمعاقبتهم بشكل فوري.

ويستضيف رامز جلال، عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة في مصر والوطن العربي في برنامج " رامز ليفل الوحش" طوال شهر رمضان الكريم .