إسبانيا ترفض استخدام قواعدها العسكرية لشن هجمات ضد إيران

رفضت إسبانيا منح الولايات المتحدة الإذن باستخدام قواعد عسكرية مشتركة على أراضيها لشن هجمات على إيران، في الوقت الذي صعّدت فيه مدريد انتقاداتها لما وصفته بـ"التدخل العسكري غير المبرر والخطير".

أدان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، صراحةً "العمل العسكري الأحادي" الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، محذراً من أنه يُسهم في "نظام دولي أكثر عدائيةً وعدم استقرار".

وقد تعززت هذه الانتقادات برفض حكومته السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها في روتا ومورون لشن الضربات المستمرة ضد إيران.

وصرح وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، يوم الاثنين، بأنه في حين أن الحكومة تسعى إلى "الديمقراطية والحرية والحقوق الأساسية للشعب الإيراني"، فإنها لن تسمح بأي حال من الأحوال باستخدام قواعدها في العمل العسكري الجاري.

وقال لقناة تيليسينكو: "أريد أن أكون واضحاً وجلياً للغاية، القواعد لا تُستخدم - ولن تُستخدم - لأي غرضٍ خارج نطاق الاتفاقية مع الولايات المتحدة، ولا لأي غرضٍ خارج نطاق ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز، هذا التأكيد، قائلةً إن أياً من القاعدتين لم تُستخدم في العملية العسكرية الأمريكية.

وأضافت للصحفيين: «هناك اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن هذه القواعد، ولكن فهمنا للاتفاق يقتضي أن تلتزم العمليات بالأطر القانونية الدولية وأن تحظى بدعم دولي».

وأظهرت خرائط جمعها موقع «فلايت رادار 24» لتتبع الرحلات الجوية أن 15 طائرة أمريكية غادرت روتا ومورون منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما تبين أن سبع طائرات على الأقل هبطت في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا.

وامتنع مسؤولو الدفاع الأمريكيون عن التعليق على أسباب المغادرة.

وفي يوم السبت، قال سانشيز إن هجوم دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو يُزعزع استقرار العالم، ودعا إلى حل سياسي دائم للصراع.

عاد إلى الموضوع نفسه في خطاب ألقاه في برشلونة يوم الأحد. قال: "اليوم، أكثر من أي وقت مضى، من الضروري أن نتذكر أنه بإمكاننا أن نكون ضد نظام بغيض - كما هو حال المجتمع الإسباني ككل تجاه النظام الإيراني - وفي الوقت نفسه، ضد تدخل عسكري غير مبرر وخطير يتجاوز القانون الدولي".