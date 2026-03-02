قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رحلات عمرة وهدايا مالية.. بركة رمضان يواصل تصدر تريند السوشيال ميديا
القيادة المركزية الأمريكية: لا وجود للسفن الإيرانية في خليج عمان
البرازيل تعلن مواجهة منتخب مصر وديا 6 يونيو
كل الخيارات مطروحة.. جيش الاحتلال يلمح إلى اجتياح بري للبنان
بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال بسبب برنامج ليفل الوحش
إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تستخدم قريبا قدرات جديدة في الحرب
«سلامتك تهمنا».. حملة للحد من المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية | صور
أعرف إجابة أمير مرتضى منصور على سؤال ماذا تفعل لو أصبحت رئيسا للنادي الأهلي؟
برلماني: تحذيرات الرئيس السيسي من اتساع الصراع بالمنطقة تعكس إدراكا دقيقًا لمخاطر المرحلة
طهران تحت النيران.. سلاح الجو الإسرائيلي يقصف الاستخبارات الإيرانية وفيلق القدس
هجوم على ميناء جاسك جنوب إيران واندلاع النيران في 100 قارب صيد
إيران خاطب الأمم المتحدة ووزراء خارجية العالم بشأن "جرائم الحرب" الأمريكية والإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ارتفاع النفط يتجاوز 7% وسط توتر إقليمي.. والأسواق تتجنب سيناريو الإغلاق الكامل لمضيق هرمز

النفط
النفط
رنا عبد الرحمن

شهدت أسواق الطاقة العالمية حالة من الترقب الحذر مع بداية تعاملات اليوم، بعدما قفزت أسعار النفط بأكثر من 7% على خلفية التطورات العسكرية في المنطقة، في تحرك اعتبره مراقبون أقل حدة مما كان متوقعًا.


وفي تحليلها لتطورات المشهد، أوضحت خبيرة الطاقة لوري هيتايان، مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الأسواق افتتحت التداولات عند مستوى يقارب 79 دولارًا للبرميل، قبل أن ترتفع تدريجيًا إلى حدود 82 دولارًا.


وأشارت هيتايان إلى أن المتعاملين كانوا يتوقعون قفزة أكبر في الأسعار مع اندلاع المواجهات، غير أن المؤشرات الأولية أظهرت أن نطاق التصعيد لا يزال تحت السيطرة، ما خفف من حدة الاندفاع الشرائي في الساعات الأولى.

تأثير الضربات على البنية التحتية

وأوضحت أن استهداف بعض المنشآت النفطية في السعودية، إلى جانب منشآت غازية في قطر، أعاد تشكيل توقعات الأسواق، ودفع المستثمرين إلى إعادة تسعير المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.

إلا أن التأثير جاء محدودًا نسبيًا، في ظل استمرار تدفقات الإمدادات وعدم تعطل سلاسل التوريد بشكل واسع.

مضيق هرمز… السيناريو الأخطر لم يتحقق

القلق الأكبر في الأسواق كان مرتبطًا باحتمالية إغلاق مضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا حيويًا لتجارة الطاقة عالميًا.

ووفق تقديرات هيتايان، فإن إغلاق المضيق بشكل كامل كان سيؤدي إلى تعطّل مرور ما يقرب من 20 مليون برميل نفط يوميًا، وهو ما يعادل نحو خمس الإمدادات العالمية، إضافة إلى تأثير مباشر على صادرات الغاز الطبيعي المسال، خاصة من قطر.

لكن حتى الآن، لم تتحقق تلك المخاوف، إذ لم تؤدِ التهديدات أو المحاولات الإيرانية لعرقلة حركة الملاحة إلى توقف فعلي أو واسع النطاق، ما ساهم في تهدئة ردود الفعل داخل الأسواق العالمية.

لماذا لم يحدث هلع؟

ورغم تسجيل بعض الحوادث التي طالت ناقلات خلال الأيام الماضية، فإن الأسواق أظهرت قدرًا من المرونة، في ظل قناعة بأن الأطراف المعنية لا تزال تتجنب الوصول إلى نقطة الانفجار الشامل التي قد تخرج الوضع عن السيطرة.


ويرى محللون أن المستثمرين باتوا أكثر حذرًا في المبالغة بردود الفعل، خصوصًا بعد تجارب سابقة شهدت ارتفاعات حادة أعقبها تراجع سريع بمجرد اتضاح الصورة الميدانية.

سيناريوهات المرحلة المقبلة

تبقى حركة الأسعار مرهونة بتطورات المشهد العسكري والسياسي خلال الأيام القادمة.

فأي تصعيد مباشر يستهدف خطوط الإمداد أو الممرات البحرية قد يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة، في حين أن استمرار الوضع الحالي دون توسع رقعة المواجهات قد يحصر التداولات ضمن نطاقات سعرية محدودة.

وبين التصعيد والاحتواء، تظل أسواق الطاقة في حالة ترقب دائم، توازن بين المخاطر الجيوسياسية وواقع الإمدادات الفعلي على الأرض.

النفط الاسعار الطاقة مخاطر جيوسياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

ترشيحاتنا

التجديف يكرم أبطال أنطاليا وأفريقيا

التجديف يكرم أبطال أنطاليا وأفريقيا.. القماطي: نستهدف منصات التتويج بأولمبياد داكار ولوس أنجلوس

الغندور

طلب عاجل من الغندور لـ حسام حسن بسبب ناصر منسي..فما القصة

عماد النحاس

الأهلي يدرس ضم عماد النحاس لجهاز ييس توروب

بالصور

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية

اتنين غيرنا الحلقة 13.. آسر ياسين في ورطة بسبب دينا الشربيني

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

سعر ميتسوبيشي اكليبس كروس 2018 المستعملة| صور

ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس
ميتسوبيشي اكليبس كروس

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي.. أسرار بسيطة تخليها طرية ومليانة عصارة

5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

المزيد