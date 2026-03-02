قرار وزاري بتكليف "حسن زكريا" معاوناً لمدير مديرية الشباب والرياضة ببني سويف لشئون الرياضة

​أصدر السيد الوزير جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، قراراً وزارياً بتكليف السيد حسن زكريا، للقيام بمهام معاون مدير عام مديرية الشباب والرياضة لشئون الرياضة بمحافظة بني سويف.

​وبهذه المناسبة السعيدة، يتقدم السيد هشام الجبالي، مدير عام المديرية، بخالص التهنئة القلبية للسيد حسن زكريا، معرباً عن ثقته الكبيرة في كفاءته وقدرته على تقديم إضافة قوية للمنظومة الرياضية بالمحافظة في المرحلة المقبلة.

​كما أعرب كل من: ​الدكتور أبو الخير عبد التواب (وكيل المديرية للرياضة)، ناصر رمضان (وكيل المديرية للشباب). ​عن سعادتهما بهذا القرار الذي يأتي تتويجاً لجهود "زكريا" الملموسة، متمنين له دوام الرقي والتقدم. كما شارك كافة العاملين بالمديرية في تقديم التهنئة لزميلهم، مؤكدين على روح التعاون والبناء التي تجمع أسرة الشباب والرياضة ببني سويف تحت مظلة الوزارة.

​جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تمكين الكوادر المؤهلة والدفع بها في المواقع القيادية لتطوير الأداء الإداري والميداني في كافة قطاعات الرياضة.