أبرزها شرب المياه.. نصائح لتجنب الدوخة والإرهاق خلال صيام رمضان

يشكو بعض الصائمين خلال شهر رمضان من الدوخة والإرهاق، خاصة في الأيام الحارة أو عند اتباع نظام غذائي غير متوازن.

وللتغلب على هذه المشكلة، يوصي خبراء التغذية بعدة خطوات بسيطة:

شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور لتجنب الجفاف، خصوصاً في الطقس الحار.



تناول وجبة سحور متوازنة تحتوي على أطعمة تمد الجسم بالطاقة مثل الحبوب الكاملة، البروتينات، والخضروات.

تجنب الإفراط في الأطعمة المالحة والمقلية التي قد تسبب ارتفاع ضغط الدم والشعور بالدوار.

الابتعاد عن الوقوف أو الحركة السريعة بعد الإفطار مباشرة لمنع هبوط ضغط الدم المفاجئ.

الراحة والنوم الجيد بين الصلوات للمساعدة على تقليل الشعور بالإرهاق.

اتباع هذه النصائح يساهم في جعل تجربة الصيام أكثر راحة، ويقلل من فرص الشعور بالدوخة أو الإغماء، مما يحافظ على صحة الصائم ونشاطه طوال اليوم.