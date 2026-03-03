محمود أبو الدهب: ناصر منسي الأجدر بقيادة هجوم المنتخب في كأس العالم

أشاد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق بأداء ناصر منسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، خلال مباراة الأبيض أمام بيراميدز مساء أمس الأول الأحد 1 مارس 2026 ، في قمة منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز، والتي جمعت الفريقين على ستاد الدفاع الجوي وانتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله حسام عبد المجيد.

وقدم ناصر منسي أداءً مميزاً أمام بيراميدز ، وأزعج خط دفاع الفريق، وتسبب في ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح الأبيض ، وسجل منها حسام عبد المجيد هدف المباراة الوحيد.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: أداء ناصر منسي مع الزمالك هذا الموسم ، في تطور مستمر ، وبات اللاعب الخيار الأول في حسابات الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال لقيادة هجوم الأبيض ، رغم تواجد الثنائي المحترف ، سيف الدين الجزيري وعدي الدباغ، وأصبح منسي يشكل خطورة كبيرة على أي خط دفاع.

وتابع: ناصر منسي هو المهاجم الأفضل في الدوري الممتاز حالياً ، ويستحق نظرة من حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني في المعسكر المقبل ، وأرى أنه الأجدر بقيادة هجوم الفراعنة في كأس العالم المقرر إقامته بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ، خاصةً أن حسام حسن ليس لديه قناعة تامة بإمكانيات مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي ، وبالتالي فإن ناصر منسي لديه الفرصة في قيادة هجوم المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.