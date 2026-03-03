قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

محمود أبو الدهب: ناصر منسي الأجدر بقيادة هجوم المنتخب في كأس العالم

ناصر منسي
ناصر منسي
رباب الهواري

أشاد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق بأداء ناصر منسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، خلال مباراة الأبيض أمام بيراميدز مساء أمس الأول الأحد 1 مارس 2026 ، في قمة منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز، والتي جمعت الفريقين على ستاد الدفاع الجوي وانتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله حسام عبد المجيد.

وقدم ناصر منسي أداءً مميزاً أمام بيراميدز ، وأزعج خط دفاع الفريق، وتسبب في ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح الأبيض ، وسجل منها حسام عبد المجيد هدف المباراة الوحيد.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: أداء ناصر منسي مع الزمالك هذا الموسم ، في تطور مستمر ، وبات اللاعب الخيار الأول في حسابات الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال لقيادة هجوم الأبيض ، رغم تواجد الثنائي المحترف ، سيف الدين الجزيري وعدي الدباغ، وأصبح منسي يشكل خطورة كبيرة على أي خط دفاع.

وتابع: ناصر منسي هو المهاجم الأفضل في الدوري الممتاز حالياً ، ويستحق نظرة من حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني في المعسكر المقبل ، وأرى أنه الأجدر بقيادة هجوم الفراعنة في كأس العالم المقرر إقامته بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ، خاصةً أن حسام حسن ليس لديه قناعة تامة بإمكانيات مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي ، وبالتالي فإن ناصر منسي لديه الفرصة في قيادة هجوم المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

الزمالك ناصر منسي اخبار الرياضة منتخب مصر

