برلمانية: حكمة الرئيس السيسي حفظت الأمن القومي المصري ووحدت الجبهة الداخلية

أشادت النائبة سهير كريم عضو مجلس النواب، بكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار القوات المسلحة، مؤكدة أن رسائل الطمأنة التي وجهها للشعب المصري تعكس قيادة واعية تدير المشهد الإقليمي والدولي بحكمة واقتدار،

وتضع حماية الأمن القومي المصري في مقدمة الأولويات.



وأكدت أن تحركات الرئيس على المستويين السياسي

والدبلوماسي، وسعيه الدائم لتقريب وجهات النظر ورفض التصعيد، يجسدان دور مصر التاريخي كركيزة للاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية في ظل اضطرابات إقليمية متسارعة يُعد إنجازًا استراتيجيًا يحسب للقيادة السياسية.



وأضافت أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس، نجحت في حماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة، سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية أو التطورات الأخيرة في المنطقة، وذلك من خلال سياسات استباقية وإدارة رشيدة للموارد، بما ضمن استمرار توفير السلع الأساسية وعدم انقطاعها عن المواطنين رغم الضغوط العالمية على سلاسل الإمداد.

وأوضحت أن توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب استمرار برامج الحماية الاجتماعية، يعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات وحرصًا حقيقيًا على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، مؤكدة أن الشعب المصري أثبت وعيه واصطفافه خلف قيادته في كل المراحل الصعبة.

وأكدت النائبة أن المرحلة الراهنة تتطلب استمرار التكاتف الوطني، مشددة على أن مصر، بقيادتها ومؤسساتها وشعبها، قادرة على عبور التحديات والحفاظ على أمنها القومي واستقرارها الاقتصادي مهما تعاظمت الأزمات الدولية.

وشددت على أن ما يشهده الإقليم من اضطرابات وصراعات متسارعة يفرض ضرورة توحيد الجبهة الداخلية والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، مؤكدة أن قوة مصر الحقيقية لا تكمن فقط في قدراتها العسكرية أو الاقتصادية، بل في وعي شعبها وتماسكه وثقته في قيادته.

وأضافت أن الحفاظ على الاستقرار الداخلي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي تداعيات إقليمية، مشيرة إلى أن دعم القرارات الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للدولة، وتكاتف جميع القوى السياسية والمجتمعية، هو السبيل الأمثل لعبور هذه المرحلة الدقيقة بأمان.



واختتمت النائبة سهير كريم تصريحها بالتأكيد على أن المصريين، كما كانوا دائمًا، على قدر المسؤولية، وقادرون على حماية وطنهم وصون مقدراته في ظل قيادة واعية تدير التحديات بحكمة وثبات.