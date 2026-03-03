قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا أهدافا للجيش الأمريكي في المنطقة ضمن الموجة الـ15
وزيرة التضامن تشيد بمسلسل اتنين غيرنا: الكلمة وعد وشرف
قطر للطاقة: سنوقف إنتاج بعض المنتجات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
قطر: هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
محافظ البحيرة ورئيس هيئة التأمين الصحي يفتتحان “مبنى عيادة بدر الشاملة”

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مبنى عيادة بدر الشاملة الجديدة” بمركز بدر، بعد تطوير شامل أعاد للمكان كفاءته وجاهزيته لخدمة آلاف المنتفعين.

ويخدم المبنى الجديد 126 ألف منتفع، ويستقبل ما يقرب من 275 مترددًا يوميًا، ويضم 6 تخصصات طبية، بما يعكس حجم الجهد المبذول لتقديم خدمة صحية متكاملة تليق بالمواطنين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن افتتاح العيادة يأتي تتويجًا لعام من العمل الدؤوب، والجولات الميدانية المتواصلة، والاستماع المباشر لشكاوى المواطنين، في إطار سعي المحافظة  لتطوير المنظومة الصحية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أن التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وعقد اللقاءات الميدانية مع المواطنين، أسهما في وضع رؤية تطوير واضحة، في مختلف العيادات بالمحافظة، ليشهد التأمين الصحي اليوم طفرة ملموسة في مستوى الأداء والخدمات.

وعقب الافتتاح، قامت المحافظ ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بجولة تفقدية شملت عيادات (الجراحة، العظام، الباطنة، الاسنان، الصيدلية، غرفة سحب العينات، معمل الكيمياء).

حيث اطمأنت على انتظام العمل وتوافر الأدوية والخدمات الطبية كما تفقدت المكان المخصص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والذي تم تجهيزه، بالإضافة إلى صيدلية مخصصة للطلبة، دعمًا لأبنائنا الطلاب وتيسيرًا عليهم.

وخلال الجولة، حرصت المحافظ ورئيس الهيئة على لقاء عدد من المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم، مؤكدة أن دعم وتطوير المنشآت الصحية يأتى على رأس أولويات العمل التنفيذي وأن رضا المواطن هو المعيار الحقيقي للنجاح.

جاء ذلك بحضور رشا فوزي مساعد محافظ البحيرة للشؤون الصحية والمبادرات و عمر لبيب رئيس مركز ومدينة بدر، و بسنت سالم مدير فرع التأمين الصحي بالبحيرة، وقيادات هيئة التأمين الصحي.

البحيرة محافظ البحيرة جاكلين عاذر مركز بدر

