محافظ البحيرة ورئيس هيئة التأمين الصحي يفتتحان “مبنى عيادة بدر الشاملة”

افتتحت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، مبنى عيادة بدر الشاملة الجديدة” بمركز بدر، بعد تطوير شامل أعاد للمكان كفاءته وجاهزيته لخدمة آلاف المنتفعين.

ويخدم المبنى الجديد 126 ألف منتفع، ويستقبل ما يقرب من 275 مترددًا يوميًا، ويضم 6 تخصصات طبية، بما يعكس حجم الجهد المبذول لتقديم خدمة صحية متكاملة تليق بالمواطنين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن افتتاح العيادة يأتي تتويجًا لعام من العمل الدؤوب، والجولات الميدانية المتواصلة، والاستماع المباشر لشكاوى المواطنين، في إطار سعي المحافظة لتطوير المنظومة الصحية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أن التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، وعقد اللقاءات الميدانية مع المواطنين، أسهما في وضع رؤية تطوير واضحة، في مختلف العيادات بالمحافظة، ليشهد التأمين الصحي اليوم طفرة ملموسة في مستوى الأداء والخدمات.

وعقب الافتتاح، قامت المحافظ ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي بجولة تفقدية شملت عيادات (الجراحة، العظام، الباطنة، الاسنان، الصيدلية، غرفة سحب العينات، معمل الكيمياء).

حيث اطمأنت على انتظام العمل وتوافر الأدوية والخدمات الطبية كما تفقدت المكان المخصص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والذي تم تجهيزه، بالإضافة إلى صيدلية مخصصة للطلبة، دعمًا لأبنائنا الطلاب وتيسيرًا عليهم.

وخلال الجولة، حرصت المحافظ ورئيس الهيئة على لقاء عدد من المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم ومقترحاتهم، مؤكدة أن دعم وتطوير المنشآت الصحية يأتى على رأس أولويات العمل التنفيذي وأن رضا المواطن هو المعيار الحقيقي للنجاح.

جاء ذلك بحضور رشا فوزي مساعد محافظ البحيرة للشؤون الصحية والمبادرات و عمر لبيب رئيس مركز ومدينة بدر، و بسنت سالم مدير فرع التأمين الصحي بالبحيرة، وقيادات هيئة التأمين الصحي.