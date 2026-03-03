220 ألف مستفيد و5 تخصصات.. افتتاح عيادة تأمين صحي جديدة بكوم حمادة

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بافتتاح مبنى عيادة كوم حمادة الجديدة للتأمين الصحي، ليُمثل إضافة نوعية لدعم المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتخدم العيادة الجديدة 220 ألف منتفع، وتستقبل نحو 350 مترددًا يوميًا، وتضم 5 تخصصات طبية، بما يعكس حجم التوسع المدروس في تقديم خدمات صحية متخصصة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة الطلاب وأسرهم.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة تسير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة تأمين صحي قوية ومتطورة، مشيرةً إلى أن افتتاح العيادة يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة منشآت التأمين الصحي، لا سيما تلك المعنية بخدمة الطلاب، بما يضمن توفير رعاية طبية متكاملة وسريعة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وأضافت أن المحافظة مستمرة في التنسيق الكامل مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لدعم البنية التحتية الصحية، وتحديث التجهيزات، ورفع كفاءة الأداء، تحقيقًا لأعلى مستويات الجودة في الخدمة المقدمة للمواطنين، وبما يواكب تطلعاتهم.

وعقب الافتتاح، قامت المحافظ بجولة تفقدية داخل العيادة شملت صيدلية الطلاب، وعيادة الأطفال، وعيادات الباطنة، حيث اطمأنت على انتظام سير العمل، وتوافر الأدوية، وكفاءة التجهيزات الطبية، مؤكدة أهمية تقديم خدمة سريعة ومنظمة للمواطنين والطلاب على حد سواء.

وخلال الجولة، حرصت المحافظ ورئيس الهيئة على لقاء عدد من المواطنين والطلاب، والاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم، مشددة على ضرورة حسن استقبال المنتفعين، وتيسير الإجراءات، ومراعاة البعد الإنساني في تقديم الخدمة الطبية، مؤكدة أن رضا المواطن هو المؤشر الحقيقي لنجاح أي تطوير.

حضر الافتتاح والجولة الدكتورة رشا فوزي مساعد محافظ البحيرة للشؤون الصحية والمبادرات، واللواء وائل حمزة رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، وأعضاء مجلسي النواب والدكتورة بسنت سالم مدير فرع التأمين الصحي بالبحيرة وقيادات التأمين الصحى.