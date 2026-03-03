بولندا: صراع الشرق الأوسط قد يصرف انتباه أمريكا عن أوكرانيا

أعرب وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك - كاميش عن مخاوفه من أن تحول الحرب الإيرانية انتباه الولايات المتحدة الأمريكية ومواردها عن أوكرانيا إلى الشرق الأوسط لفترة طويلة.

وقال الوزير للصحفيين، خلال وجوده في واشنطن، إن زيادة استهلاك الولايات المتحدة والحلفاء الإقليميين من الذخائر والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي خلال الحرب مع إيران قد تؤثر على عمليات تسليم الأسلحة والذخائر إلى بولندا وأوكرانيا، وذلك حسبما نقل "راديو بولندا" اليوم، الثلاثاء.

وأضاف المسئول أنه لا توجد مؤشرات في الوقت الحالي على تأثير الحرب الإيرانية على عمليات تسليم الأسلحة، إلا أن كل الصراعات تستهلك الكثير من المعدات الأمريكية، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية في الإمارات والكويت تطلق في الفترة الحالية آلاف الصواريخ الاعتراضية.

كما لفت إلى أن الصراع في الشرق الأوسط يخاطر باستمرار ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز، ما قد يعطي روسيا الفرصة لزيادة عائداتها من مبيعات المواد النفطية الخام.