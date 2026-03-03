قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من ممدوح عباس على منحه الرئاسة الشرفية لـ الزمالك
عقوبات قارية تلوح في الأفق .. الأهلي مهدد بخوض مبارتين دون جماهير بعد أحداث الجيش الملكي
نتنياهو: نواصل توجيه ضربات قوية إلى إيران وسنفعل كل ما يلزم لحماية أنفسنا
إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
عايز يطردهم من الشقة.. ضبط شخص ادعى تعاطى شخصين للمخدرات فى باب الشعرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

صراع مفتوح.. «المصريين الأحرار» يعلن قراءة استشرافية لتداعيات الحرب على اقتصاديات العالم

الدكتورة هبة واصل
الدكتورة هبة واصل
حسن رضوان

 أصدرت اللجنة الاقتصادية بـحزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتورة هبة واصل، في قراءة تحليلية لتداعيات الصراع الإقليمي الجاري، تقرير “تقدير موقف” تناول التأثيرات الاقتصادية المحتملة للحرب وتقاطعاتها مع القوى الفاعلة إقليميًا ودوليًا، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج، إلى جانب انعكاساتها غير المباشرة على الدولة المصرية.

واستهلت «واصل» التقرير بالتأكيد على أن المشهد تجاوز حدود الاشتباك الميداني، ليصبح اختبارًا لقدرة الاقتصادات على امتصاص الصدمات. 

وأوضحت أن استمرار العمليات لفترة ممتدة قد ينقل التأثير من نطاق “الارتباك المؤقت” إلى “ضغوط هيكلية” تمس أسواق الطاقة، وحركة رؤوس الأموال، وتوازنات الموازنات العامة حول العالم، بما يعيد رسم خريطة التدفقات المالية الدولية.

ورصد التقرير أربعة مسارات رئيسية للتأثير: أولًا الولايات المتحدة يقرأ التحليل  أن واشنطن تقف أمام معادلة مركبة؛ إذ تستفيد شركات الطاقة من ارتفاع الأسعار، بينما تتزايد أعباء الدعم العسكري على الموازنة، مع احتمالات عودة الضغوط التضخمية.

 وخلصت اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قادرًا على امتصاص الصدمة في الأجل القصير، غير أن إطالة أمد الحرب قد تعمق الانقسام الاقتصادي والسياسي داخليًا.

والمحور الثاني إسرائيل، وصفت اللجنة الاقتصاد الإسرائيلي بأنه يتمتع بمرونة تقنية وقدرة ابتكارية، إلا أنه يواجه تحديات زمنية متصاعدة، في ظل تراجع السياحة والاستثمار وضغوط سوق العمل نتيجة التعبئة العسكرية. 

وأكدت «واصل» أن طول أمد العمليات يمثل التحدي الأكبر أمام تل أبيب، بما يحمله من كلفة مالية وبشرية ممتدة.

ثالثًا: دول الخليج، أوضح التقرير أن ارتفاع أسعار النفط يوفر دفعة فورية للإيرادات، لكنه يقترن بمخاطر محتملة حال تعرض مسارات الملاحة أو البنية التحتية لأي اضطرابات، ما قد يرفع كلفة التأمين ويؤثر على ثقة الاستثمارات الأجنبية.

رابعًا: الدولة المصرية، أكدت اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار ، أن مصر، رغم عدم انخراطها المباشر في الصراع، تتأثر عبر قنوات غير مباشرة، تشمل التضخم المستورد، وتقلبات سلاسل الإمداد، وتأثر حركة التجارة البحرية، وهو ما ينعكس على تكاليف الشحن ومستويات الأسعار في السوق المحلي.

وطرحت اللجنة في ختام تقريرها ثلاثة مسارات وسيناريوهات محتملة: الاحتواء السريع مع تقلبات محدودة يعقبها تعافٍ تدريجي، الاستنزاف الإقليمي بقاء أسعار الطاقة مرتفعة لفترة ممتدة بما يضغط على معدلات النمو عالميًا وعن التوسع الشامل وهو السيناريو الأكثر حدة، وقد يقود إلى ركود عالمي وإعادة توزيع واسعة للاستثمارات والنفوذ الاقتصادي.

وأوصت اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار ، بضرورة تبني سياسات مالية مرنة، وإدارة رشيدة للاحتياطيات، وتعزيز أدوات التحوط ضد مخاطر التضخم الممتد، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تمثل نقطة تحول في هيكل الاقتصاد الدولي، حيث تتداخل اعتبارات الجغرافيا السياسية مع معادلات السوق، بما يستوجب يقظة مؤسسية واستعدادًا استباقيًا للتعامل مع تداعيات قد تطول آثارها.

المصريين الأحرار الاقتصادية القوى الفاعلة إقليميًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

مسلسل على قد الحب

على قد الحب الحلقة 13 الأقوى دراميًا .. تصاعد للأحداث وإشادات واسعة بـ نيللي كريم

مسلسل المتر سمير

تفاصيل مسلسل المتر سمير قبل عرضه في النصف الثاني من رمضان

وننسي اللي كان

وننسى اللي كان الحلقة 13 .. ياسمين عبد العزيز تعترض على اسم فيلمها مع شيرين رضا

بالصور

فوائد تناول البنجر في رمضان.. يدعم المناعة والطاقة وطرق سهلة لتحضيره

فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد