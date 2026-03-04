قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يفتح باب التغيير من داخل طهران.. تصعيد عسكري غير مسبوق ورسائل انفتاح تعيد رسم خريطة الصراع في الشرق الأوسط
إسرائيل تنتظر الإعلان عن المرشد الإيراني الجديدة لضمه لقائمة الاغتيالات
تصريحات ترامب تربك حسابات الفيفا.. هل تتحول إيران إلى أزمة مونديالية؟
وسط استمرار الحرب .. الذهب يفقد مكاسبه في مصر والدولار يكسر حاجز الـ 50 جنيهًا
إذاعة جيش الاحتلال: دمّرنا 300 منصة إطلاق صواريخ ونفذنا 1200 غارة وهاجمنا 2000 هدف منذ بداية الحرب
السفارة الأمريكية بالرياض: قدرتنا على تقديم خدمات الطوارئ لمواطنينا باتت محدودة
غرق سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
«الدفاع السعودية»: اعتراض وتدمير صاروخين كروز في منطقة الخرج وسط المملكة
الخارجية الأمريكية تسمح لموظفيها غير الضروريين في قبرص بالمغادرة
اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها
ليلة كادت تكون تاريخية .. 5 أسباب حرمت برشلونة من ريمونتادا جديدة أمام أتلتيكو مدريد
ارتفاع النفط والغاز عالميًا .. وإغلاق مضيق هرمز يُعطّل 20% من الإمدادات
أخبار السيارات | تسلا متهمة بتفضبل العمال الأجانب على الأمريكان .. ارتفاع مبيعات سيارات "تاتا موتورز" الهندية الشهر الماضي

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

سجلت شركة تاتا موتورز أداء قويا خلال الشهر الماضي، بعدما أعلنت ذراعها المختصة بسيارات الركاب ارتفاعا ملحوظا في المبيعات داخل الهند وخارجها.

تواجه شركة "تسلا" دعوى قضائية مثيرة للجدل تتهمها بتعمد تفضيل توظيف حاملي تأشيرات (H-1B) الأجنبية على المواطنين الأمريكيين، وذلك في خطوة تهدف – حسب ادعاء الدعوى – إلى خفض تكاليف العمالة والسيطرة بشكل أكبر على الموظفين.

تربعت شركة “هوندا” رسميًا على عرش كفاءة استهلاك الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لآخر تقرير صادر عن وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) لعام 2026.

أطلقت شركة تويوتا تحديثًا جديدًا لطراز “ياريس كروس” في اليابان، بسعر يبدأ من حوالي 16,000 دولار للنسخة الهجينة، وهو ما يمثل مفارقة حزينة للمستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية.

كشفت تقارير اقتصادية حديثة في مارس 2026 عن الدوافع الحقيقية التي تدفع عمالقة صناعة السيارات، وعلى رأسهم شركة "جنرال موتورز" (GM)، لإيقاف دعم أنظمة "أبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو" في موديلاتها الجديدة.

تاتا موتورز تسلا العمال الأجانب هوندا السيارات الأمريكية تويوتا هجينة Apple CarPlay Android Auto

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

حسن شحاتة وأحمد حسن

سحور الأساطير.. حسن شحاتة ونجوم الجيل الذهبي في ضيافة الصقر

جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـمجلس التعاون

مجلس التعاون يدين الاعتداء الإيراني على ميناء الفجيرة ويصفه بالتصعيد الخطير

أرشيفية

قطر تعلن القبض على خليتين للحرس الثوري الإيراني بالدوحة

الناتو

روته يفتتح مؤتمر الناتو الـ20 للحد من التسلح في برلين

بالصور

طريقة عمل كنافة أساور .. مقرمشة وشهية

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

