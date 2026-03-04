أخبار السيارات | تسلا متهمة بتفضبل العمال الأجانب على الأمريكان .. ارتفاع مبيعات سيارات "تاتا موتورز" الهندية الشهر الماضي

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

سجلت شركة تاتا موتورز أداء قويا خلال الشهر الماضي، بعدما أعلنت ذراعها المختصة بسيارات الركاب ارتفاعا ملحوظا في المبيعات داخل الهند وخارجها.

تواجه شركة "تسلا" دعوى قضائية مثيرة للجدل تتهمها بتعمد تفضيل توظيف حاملي تأشيرات (H-1B) الأجنبية على المواطنين الأمريكيين، وذلك في خطوة تهدف – حسب ادعاء الدعوى – إلى خفض تكاليف العمالة والسيطرة بشكل أكبر على الموظفين.

تربعت شركة “هوندا” رسميًا على عرش كفاءة استهلاك الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لآخر تقرير صادر عن وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) لعام 2026.

أطلقت شركة تويوتا تحديثًا جديدًا لطراز “ياريس كروس” في اليابان، بسعر يبدأ من حوالي 16,000 دولار للنسخة الهجينة، وهو ما يمثل مفارقة حزينة للمستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية.

كشفت تقارير اقتصادية حديثة في مارس 2026 عن الدوافع الحقيقية التي تدفع عمالقة صناعة السيارات، وعلى رأسهم شركة "جنرال موتورز" (GM)، لإيقاف دعم أنظمة "أبل كار بلاي" و"أندرويد أوتو" في موديلاتها الجديدة.