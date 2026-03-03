قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: طهران لم يعد لديها أي دفاعات جوية.. وستتعرض لمزيد من الضربات
نجم دولة التلاوة يحصد المركز الثاني في جائزة دبي الدولية للقرآن الدورة 28
فوري وكاش.. دفع مخالفات المرور مصر 2026
الموت يفجع باسم سمرة
حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير .. أشرف زكي يكشف التفاصيل
صلاة العشاء والتراويح في الجامع الأزهر ليلة 14 رمضان | بث مباشر
أول رد رسمي من الفيفا .. هل انسحب منتخب إيران من كأس العالم 2026؟
سماع دوي انفجارات ضخمة في الدوحة
اتصال صيني – إسرائيلي يكشف موقف بكين الرافض للضربات ضد طهران
ممدوح عباس عن أرض الزمالك بأكتوبر : لن نقبل أرضًا بديلة .. ولن نقبل الإهانة
أية سماحة: اعتذرت عن بابا وماما جيران لهذا السبب
رويترز : سماع دوي انفجار كبير في دبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأمم المتحدة: 30 ألف نازح في ملاجئ بلبنان مع توقعات بارتفاع الأعداد

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أ ش أ

 قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 30 ألف شخص نزحوا إلى ملاجئ في لبنان منذ تصاعد الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله هذا الأسبوع، مع توقعات بانضمام المزيد خلال الأيام المقبلة.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية في أنحاء لبنان منذ يوم الاثنين، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل في وقت متأخر من الأحد، في رد فعل على ضربات أمريكية وإسرائيلية ضد إيران.

وقال المتحدث باسم المفوضية، بابار بالوش، إن «التقديرات المبدئية تشير إلى استضافة وتسجيل نحو 30 ألف شخص في مراكز إيواء جماعية»، مضيفاً أن «أعداداً أكبر نامت في سياراتها على جوانب الطرق أو ما زالت عالقة في الازدحام».

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن عدد النازحين مرشح للارتفاع بشكل كبير، وأن الحكومة اللبنانية فتحت حتى الآن 21 ملجأً.

وأفادت المفوضية أيضاً بزيادة في أعداد اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، مؤكدة أنها تضع خطة طوارئ تحسباً لتدفقات إضافية محتملة.

ويستضيف لبنان أعلى نسبة لاجئين قياساً بعدد السكان في العالم، إذ يؤوي نحو 1.5 مليون سوري ضمن عدد سكان لبنانيين يقارب 4 ملايين. وكان أكثر من 6 ملايين سوري قد فروا من بلادهم منذ اندلاع النزاع في 2011، معظمهم إلى تركيا ولبنان والأردن.

من جانبها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن الأطفال في المناطق السكنية اللبنانية يتعرضون لخطر فوري جراء الغارات الإسرائيلية، موضحة أن سبعة أطفال قتلوا وأصيب 38 آخرون منذ يوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم اليونيسف ريكاردو بيريس: «كل تصعيد جديد يوسع دائرة الضرر. المناطق السكنية والمدارس والبنية التحتية الحيوية تتأثر».

للأمم المتحدة لبنان الأعمال القتالية إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

رئيس جامعة كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ في إفطار جماعي مع أسرة الجهاز الإداري | صور

محافظ دمياط

محافظ دمياط: دعم قطاع الأثاث باعتباره القطاع الصناعى

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يشارك اجتماع «اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة»

بالصور

أطعمة غنية بالزنك تفوق اللوز.. دراسة تكشف أفضلها

أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز
أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز
أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز

احترس.. شرب الشاي على السحور وبعد الإفطار يسبب لك مشاكل صحية خطيرة

مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور
مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور
مخاطر شرب الشاي بعد الفطار او السحور

فوائد تناول البنجر في رمضان.. يدعم المناعة والطاقة وطرق سهلة لتحضيره

فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

خلال اللقاء
خلال اللقاء
خلال اللقاء

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد