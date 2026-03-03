الأمم المتحدة: 30 ألف نازح في ملاجئ بلبنان مع توقعات بارتفاع الأعداد

قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 30 ألف شخص نزحوا إلى ملاجئ في لبنان منذ تصاعد الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله هذا الأسبوع، مع توقعات بانضمام المزيد خلال الأيام المقبلة.

وذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية في أنحاء لبنان منذ يوم الاثنين، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل في وقت متأخر من الأحد، في رد فعل على ضربات أمريكية وإسرائيلية ضد إيران.

وقال المتحدث باسم المفوضية، بابار بالوش، إن «التقديرات المبدئية تشير إلى استضافة وتسجيل نحو 30 ألف شخص في مراكز إيواء جماعية»، مضيفاً أن «أعداداً أكبر نامت في سياراتها على جوانب الطرق أو ما زالت عالقة في الازدحام».

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن عدد النازحين مرشح للارتفاع بشكل كبير، وأن الحكومة اللبنانية فتحت حتى الآن 21 ملجأً.

وأفادت المفوضية أيضاً بزيادة في أعداد اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، مؤكدة أنها تضع خطة طوارئ تحسباً لتدفقات إضافية محتملة.

ويستضيف لبنان أعلى نسبة لاجئين قياساً بعدد السكان في العالم، إذ يؤوي نحو 1.5 مليون سوري ضمن عدد سكان لبنانيين يقارب 4 ملايين. وكان أكثر من 6 ملايين سوري قد فروا من بلادهم منذ اندلاع النزاع في 2011، معظمهم إلى تركيا ولبنان والأردن.

من جانبها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن الأطفال في المناطق السكنية اللبنانية يتعرضون لخطر فوري جراء الغارات الإسرائيلية، موضحة أن سبعة أطفال قتلوا وأصيب 38 آخرون منذ يوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم اليونيسف ريكاردو بيريس: «كل تصعيد جديد يوسع دائرة الضرر. المناطق السكنية والمدارس والبنية التحتية الحيوية تتأثر».