أخبار العالم

نتنياهو : سنواصل ضرب إيران وحزب الله بقوة

نتنياهو
نتنياهو
أ ش أ

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء قاعدة بالماخيم الجوية، إلى جانب وزير دفاعه يسرائيل كاتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير، حيث شدد على استمرار الضرب ضد طهران وحزب الله اللبناني.

وقال نتنياهو- في تصريحات بثتها صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية: - "إننا نواصل ضرب إيران بالقوة".

وأكد أن الطائرات الإسرائيلية تحلق فوق سماء طهران وأيضاً فوق سماء لبنان.. مُضيفًا: "لقد ارتكب حزب الله خطئا كبيرًا عندما هاجمنا".

وأوضح فيما يتعلق بحزب الله: "لقد رددنا بالفعل بقوة، وسنرد بقوة أكبر وأكثر".

