رد مفاجئ من علي جمعة: خطيب الجمعة بيتكلم في السياسة أعمل إيه؟

رد الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء، على تساؤل مواطن قال فيه: ليه الإمام ممكن يتكلم عن السياسة مع إننا رايحين خطبة جمعة، موضحا أن السياسة نوعان، نوع نعرفه بأنه رعاية شئون الأمة في الداخل والخارج، وكلنا مطالبون برعاية شئون الأمة.

وقال الدكتور علي جمعة، خلال تقديم برنامج اعرف دينك المذاع على قناة صدى البلد، أن غيابك عن هذا المعنى يعتبر إخلال بالوطنية ونفعك للناس، معلقا: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن الإمام يمكنه أن يتحدث عن غلاء الأسعار أو الاحتكار والغش، ويتكلم في الجوانب الاجتماعية، مثل: غلاء المهور والفشخرة الكدابة اللي بتنفق في الأفراح، وتنفق أموال ضخمة.

وذكر: الإمام يتكلم فيما ينفع الأمة، سواء من طاعة الحاكم وعدم الخروج عليه، واستقرار المجتمع وتقديم الأمن على الإيمان، وكل ما ينفع البشرية.