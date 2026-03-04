برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 4 الاثنين : تجنب الخلافات في العمل

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 4 مارس 2026 على العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 4 مارس 2026

استمتع بلحظات رومانسية في حياتك اليوم. فكّر في اغتنام فرص جديدة في العمل لإثبات اجتهادك. ستكون أمورك المالية جيدة..

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

سيجد العاملون في مجالات الهندسة المعمارية، والسيارات، والتسويق، والصناعات الدوائية، والضيافة فرصًا جديدة في الخارج. من الجيد التفكير في تحديات جديدة مُرتبطة بالعمل، وسيتلقى الطلاب المُنتظرون للقبول في الجامعات الأجنبية أخبارًا سارة.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

حافظ على شرب كمية كافية من الماء يوميًا وتجنّب استخدام الشاشات لفترات طويلة دون انقطاع. خطوات صغيرة ومنتظمة للعناية بالنفس ستعزز قدرتك على التحمل والتركيز.

برج العقرب عاطفيا

قد يُواجه بعض مواليد هذا البرج مشاكل بسيطة تتعلق بالكبرياء، وهذا يتطلب حلاً فورياً، يُعتبر النصف الثاني من اليوم مُباركاً أيضاً للنساء من مواليد هذا البرج للحمل، سيسعد العازبون من مواليد هذا البرج بالعثور على شريك جديد في حياتهم

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

تجنّب الخلافات في مكان العمل، سيكون النصف الأول من اليوم صعباً بعض الشيء، لذا على رجال الأعمال توخي الحذر الشديد، خاصةً عند توقيع صفقات جديدة أو إطلاق مشاريع جديدة.