ماكرون: لا يمكن لفرنسا أن تقبل بالأعمال العسكرية الأمريكية والإسرائيلية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يمكن لفرنسا أن تقبل بالأعمال العسكرية الأمريكية والإسرائيلية .

وأضاف ماكرون - في تصريحات اوردتها قناة "القاهرة" الاخبارية اليوم الثلاثاء - أن : فرنسا لديها اتفاقيات دفاعية مع قطر والكويت والإمارات وستظهر تضامنها .

وأشار الرئيس الفرنسي الى أنه أمر بتوجه حاملة الطائرات شارل ديجول إلى الشرق الأوسط ، وإرسال قدرات جوية ودفاعية وفرقاطة إلى قبرص للمساعدة في حمايتها

وقال ماكرون إننا نعمل على بناء تحالف لإعادة الملاحة في مضيق هرمز إلى طبيعتها ، لافتا الى أن أول رحلتين لإجلاء المواطنين الفرنسيين من الشرق الأوسط ستهبطان في باريس هذا المساء .