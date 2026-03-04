قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2026.. إعفاءات وتسهيلات جديدة لذوي الإعاقة
العراق يمدد إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران 72 ساعة
موعد آذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم 14 رمضان
هيئة التجارة البحرية البريطانية: تعرض ناقلة نفط لانفجار قرب الإمارات
الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية دمرت مقاتلة إسرائيلية شمال طهران
الصحة: نستهدف الوصول بنسبة استخدام الوسائل بين السيدات في سن الإنجاب إلى 70%
مصر تؤكد رفضها أي ذرائع لتبرير الاعتداءات أو المساس بسيادة الدول العربية
مصر والسعودية والإمارات وعمان وسوريا تحذر من اتساع نطاق الصراع وتهديده للأمن والسلم الدوليين
وزير دفاع الاحتلال يصدر تعليمات باغتيال أي مسؤول يتم تعيينه من قبل النظام الإيراني
هجمات على الكويت والعراق.. وتعرض ناقلة نفط لانفجار بالإمارات
مصادر أمنية: مسيرة تستهدف مقر جماعة معارضة كردية إيرانية في إقليم كردستان العراق
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية: تعظيم موارد المحافظات يمثل أولوية لتعزيز كفاءة الخدمات

اجتماع وزيرة التنمية والبيئة
اجتماع وزيرة التنمية والبيئة
ايمان البكش

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية والبيئة الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويغطي المشروع أربعة محافظات: الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان . 

حضر الاجتماع الدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج والتمكين ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدكتورة نجلاء العادلي رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف علي العلاقات الدولية والتعاون الدولي والدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني للوزارة وعدد من مسئوولي المشروع. 

وتضمن الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية  بالمحافظات المستهدفة بتمويل من الوزارة والبرنامج ومن بينها سوق الحبيل الحضري بمركز البياضية بالأقصر، مركز الخدمات المتكاملة والمجمع الصناعي لصناعات الزيتون بمركز يوسف الصديق بالفيوم، المركز المتكامل لخدمات أعمال النباتات الطبية والعطرية بمركز سمسطا في بني سويف، والمركز النموذجي المتكامل لتصنيع وتعبئة وتجارة التمور ومنتجات النخيل والمنطقة اللوجستية للحاصلات الزراعية بأسوان  . 

كما تابعت د.منال عوض جهود إعداد عدد من الاستراتيجيات والمحاور ضمن المشروع منها تطوير استراتيجية الوزارة واستراتيجية تغير المناخ واستراتيجية المتابعة والتقييم لتطوير نظم العمل فضلاً عن التطوير المؤسسى فيما يتعلق بالهياكل التنظيمية للوزارة والمحافظات والمراكز؛ حيث تم الانتهاء من الهياكل الخاصة بالقري في المحافظات الأربع.

كما تم استعراض استراتيجية التأهيل والتدريب لقيادات الإدارة المحلية والبرامج التدريبية وورش العمل المقرر تنفيذها لتدريب المحافظات علي آليات ومنظومات التطوير الجديدة بالتنسيق مع مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة. 

وأشادت الدكتورة منال عوض بالإنجازات التي تمت على أرض الواقع في تنفيذ عدد من مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، ووجهت بضرورة المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ لضمان دخول تلك المشروعات الخدمة وفق الجداول الزمنية المقررة.

وناقش الاجتماع حزمة من مكونات المشروع الهادفة إلى تعميق التكامل بين الملفات والبرامج المحلية والبيئية بالمحافظات، وعلى رأسها تحديث الخطة الاستراتيجية للوزارة بما يكفل شمول اختصاصاتها كافة، بالتوازي مع التنسيق الكامل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بمحور الدعم الفني والتطوير المؤسسي.

وتطرق الاجتماع إلى مستجدات الانتهاء من دليل إدارة الأصول ودليل الصيانة والتشغيل، في إطار جهود المشروع لتعظيم كفاءة إدارة الموارد والأصول بالمحافظات وزيادة مواردها الذاتية، إلى جانب دعم ملف الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في المحافظات الأربعة كنماذج رائدة، تمهيدًا لتعميم التجربة على مستوى الجمهورية.

ووجّهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة الإسراع في التنسيق مع المحافظات لمراجعة الهيكل التنظيمي المقترح للمحافظات والمراكز تمهيداً لاعتماده من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك في ضوء موافقة الجهاز على هيكل الوحدات المحلية القروية والبدء في تقديم الدعم اللازم.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن تعظيم موارد المحافظات يمثل أولوية للوزارة، من خلال تعظيم الاستفادة منها، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات وتحقيق تحسين ملموس في جودة الحياة.

واختتم الاجتماع بالتوافق على مواصلة التنسيق المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدفع تنفيذ محاور ومشروعات البرنامج وفق الجداول الزمنية المحددة.

