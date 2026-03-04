قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم ليفربول السابق يهاجم فان دايك وصلاح بعد الهزيمة أمام وولفرهامبتون
بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. كاف يكشف مواعيد ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
الحرس الثوري الإيراني يستهدف 10 ناقلات نفط حاولت عبور مضيق هرمز
محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات أصحاب المستودعات لضمان توفير أسطوانات البوتاجاز بسعرها الرسمي
ريال مدريد على حافة الانهيار.. أزمة الثقة بين أربيلوا ونجوم الفريق تهدد الموسم.. تفاصيل أزمة الـ 7 نجوم مع المدرب
كأس العالم.. ترامب: لا يهمني إن شاركت إيران في مونديال 2026
حقيقة نقص السلع التموينية تزامنًا مع صرف المنحة الإضافية
بعد تأييد حكم الإعدام.. نقل والدة المتهم بقـ.ـتل صغار المنوفية إلى المستشفى
عيدان في يوم واحد.. موعد صلاة عيد الفطر وعدد أيام الإجازة للقطاعين العام والخاص
سلطة الطيران المدني العراقي تعلن تمديد إغلاق الأجواء لمدة 72 ساعة
مونديال تحت النار.. 5 منتخبات تواجه شبح الغياب عن كأس العالم 2026
لبس العيد شتوي ولا صيفي.. الأرصاد ترد وتكشف عن حالة الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يدخل بلدة الخيام جنوب لبنان

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
محمد على


أفادت وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية اليوم الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي دخل بلدة الخيام جنوب لبنان، على بعد حوالي ستة كيلومترات من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن "بلدة الخيام تشهد قصفاً مدفعياً متواصلاً، بينما توغل جيش العدو الإسرائيلي داخل البلدة".

قال مصدر عسكري لبناني لوكالة فرانس برس يوم الثلاثاء إن إسرائيل شنت توغلاً برياً في منطقة حدودية جنوب لبنان، بالتزامن مع حملتها الجوية.

وسعت إسرائيل غاراتها الجوية في لبنان يوم الأربعاء، مستهدفة المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي قرب بيروت ومناطق أخرى جنوب العاصمة، بالإضافة إلى معاقل جماعة حزب الله ، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل.

انجر لبنان إلى الحرب عندما هاجم حزب الله إسرائيل رداً على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني  علي خامنئي خلال الضربات الأمريكية الإسرائيلية في نهاية الأسبوع.


أبلغ الجيش الإسرائيلي السكان الذين يعيشون جنوب نهر الليطاني في لبنان بالتوجه شمالاً على الفور يوم الأربعاء، محذراً من أن الجيش "مضطر لاتخاذ إجراء عسكري" ضد حزب الله .

الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان للبنانية الإسرائيلية بلدة الخيام جيش العدو الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

طارق فهمي: لا حلول سياسية في أزمة إيران وإسرائيل.. والخيار العسكري يسيطر على المشهد

صورة أرشيفية

بعد غلق مضيق هرمز.. مخاوف من توجيه ضربات إيرانية لآبار النفط في الخليج

السعودية

الدفاعات السعودية تعترض صواريخ باليستية في الرياض والخرج.. تفاصيل

بالصور

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد تناول التمر؟

لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟
لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟
لماذا يشعر البعض بخفقان القلب بعد التمر؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد