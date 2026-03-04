الجيش الإسرائيلي يدخل بلدة الخيام جنوب لبنان



أفادت وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية اليوم الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي دخل بلدة الخيام جنوب لبنان، على بعد حوالي ستة كيلومترات من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن "بلدة الخيام تشهد قصفاً مدفعياً متواصلاً، بينما توغل جيش العدو الإسرائيلي داخل البلدة".

قال مصدر عسكري لبناني لوكالة فرانس برس يوم الثلاثاء إن إسرائيل شنت توغلاً برياً في منطقة حدودية جنوب لبنان، بالتزامن مع حملتها الجوية.

وسعت إسرائيل غاراتها الجوية في لبنان يوم الأربعاء، مستهدفة المنطقة المحيطة بالقصر الرئاسي قرب بيروت ومناطق أخرى جنوب العاصمة، بالإضافة إلى معاقل جماعة حزب الله ، مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل.

انجر لبنان إلى الحرب عندما هاجم حزب الله إسرائيل رداً على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي خلال الضربات الأمريكية الإسرائيلية في نهاية الأسبوع.



أبلغ الجيش الإسرائيلي السكان الذين يعيشون جنوب نهر الليطاني في لبنان بالتوجه شمالاً على الفور يوم الأربعاء، محذراً من أن الجيش "مضطر لاتخاذ إجراء عسكري" ضد حزب الله .