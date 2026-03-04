قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مدير تعليم البحر الأحمر يجري جولة مفاجئة بمدارس رأس غارب

ابراهيم جادالله

أجرى مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من مدارس إدارة رأس غارب التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء داخل المدارس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة سير الدراسة وضبط المنظومة التعليمية بالمحافظة.

وشملت الجولة تفقد مدرستي علي بن أبي طالب الإعدادية، والثورة الابتدائية، حيث تابع مدير المديرية الفصول الدراسية واطلع على السجلات المدرسية، كما راجع معدلات تنفيذ المناهج الدراسية وفق الخريطة الزمنية المعتمدة.

وخلال الزيارة، شارك مدير المديرية الطلاب أنشطتهم الرياضية بساحات المدارس، مؤكدًا أن المدرسة ليست مكانًا للتلقين فقط، بل بيئة تعليمية متكاملة تسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته البدنية والعقلية.

كما أجرى مصطفى عبده حوارًا مفتوحًا مع عدد من الطلاب داخل الفصول، ناقشهم خلاله في المواد الدراسية ومدى استيعابهم للمناهج، مشيدًا بمستوى الوعي والتفاعل الذي أظهره طلاب مدارس رأس غارب.

وفي ختام الجولة، وجه مدير المديرية بضرورة الاستمرار في تفعيل تكنولوجيا التعليم، وتوفير كافة السبل التي تضمن راحة الطلاب والمعلمين، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تمثل أحد أهم أدوات تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الجودة المطلوبة داخل المدارس.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

