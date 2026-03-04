ضبط المتهمين بالتعدى على صاحب مقهى بالخانكة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية القبض على المتهمين بالتعدي على صاحب مقهى بمنطقة الجبل الأصفر التابعة لمركز الخانكة، وذلك على خلفية خلافات سابقة الجيرة ولعب الأطفال.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قد تداولوا مقطع فيديو يُظهر تعدي عدد من الأشخاص على صاحب المقهى وقت أذان المغرب، مستخدمين أسلحة بيضاء، ما أثار حالة من الاستياء بين المواطنين.



وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها لفحص الفيديو المتداول، وتمكنت من تحديد هوية المتهمين وضبطهم.



وبمواجهتهم تبين وجود خلافات سابقة بينهم وبين المجني عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المعنية التي باشرت التحقيق.