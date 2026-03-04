قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مغني شهير .. مفاجأة بشأن ضحية رامز ليفل الوحش الليلة
سواق توك توك.. رامز جلال يسخر من عصام صاصا
سؤال اليوم الـ14 من شهر رمضان.. مسابقة نورانيات قرآنية على صدى البلد
سفارة إسبانيا بالقاهرة: الأوضاع مستقرة بمصر والمجال الجوي يعمل بشكل طبيعي
تخطى الـ50 جنيهًا.. سعر الدولار اليوم بعد الارتفاع الأخير
هيئة البث الإسرائيلية: «حزب الله» أطلق صاروخا عنقوديا لأول مرة وتسبب بدمار قرب الحدود
لاريجاني: تحالف ترامب مع نتنياهو سيؤدي إلى انهيار أمريكا.. ونتنياهو جر ترامب للحرب
تضارب التصريحات حول مشاركة إيران في كأس العالم 2026
سلطنة عمان تعلن إنقاذ طاقم سفينة شحن استهدفت بصاروخين قرب مضيق هرمز
وزير الحرب الأمريكي: غواصة أمريكية أغرقت سفينة حربية إيرانية في المحيط الهندي
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان
صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب عقب هجوم صاروخي من إيران
تكنولوجيا وسيارات

بأسعار معقولة .. شاومي تطلق سلسلة هواتف جديدة تقتحم الأسواق العالمية

هواتف شاومي
هواتف شاومي
لمياء الياسين

أطلقت شركة شاومي مؤخرًا هاتفيها الرائدين Xiaomi 17 و Xiaomi 17 Ultra عالميًا. وتشتهر الشركة بإطلاق هواتفها الرائدة ذات الأسعار المعقولة التي تحمل علامة "T" في أسواق مختارة خلال النصف الثاني من العام. وتشير الشائعات حول سلسلة Xiaomi 17T إلى أنها ستُطرح في وقت أبكر من المتوقع . وقد كشف تسريب جديد  عن إطار زمني أكثر تحديدًا لوصول سلسلة 17T.

هواتف شاومي

ميزات هاتف Xiaomi 17T

وفقا للتسريبات سيُطرح هاتف Xiaomi 17T في الأسواق بنهاية أبريل أو في مايو. ومن المتوقع أن يُطرح معه طراز Pro، 
كشفت تقارير سابق إلى أن هاتفي Xiaomi 17T و 17T Pro سيُزودان بتقنيات تصوير من Leica و من المتوقع أن يضم كلا الهاتفين كاميرا ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 50 ميجابكسل، مع اختلاف مستشعرات الكاميرا الرئيسية وكاميرا التقريب. أما بالنسبة لصور السيلفي، فمن المرجح أن يضم كلا الهاتفين كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.
بينما قد يحتوي هاتف 17T على معالج Dimensity 8500 وبطارية بسعة 6500 مللي أمبير مع شحن بقوة 67 واط، يُقال إن هاتف 17T Pro يعمل بمعالج Dimensity 9500. مع ذلك، لا تتوفر أي معلومات حول بطارية هاتف Pro أو إمكانيات شحنه.

مواصفات هاتف Xiaomi 17T

على الجانب الآخر من المتوقع إطلاق هاتف Redmi K90 Pro بشاشة OLED مقاس 6.8 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، ومعالج Dimensity 9500، وبطارية بسعة 8500 مللي أمبير مع شحن بقوة 100 واط، ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة

شركة شاومي سلسلة Xiaomi 17T كاميرا أمامية هاتف Redmi K90 Pro الموجات فوق الصوتية Xiaomi 17 Ultra

كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز أنيق

كارولين عزمى تثير الجدل بقفطان مطرز انيق
سارة سلامة تخطف الأنظار رفقة والدها وشقيقتها فى سحور رمضانى

أول إطارات سيارات مصنوعة لتتبع السائقين.. تحذير

أورمان الشرقية: توزيع 318 كرتونة على المستحقين

