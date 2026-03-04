بأسعار معقولة .. شاومي تطلق سلسلة هواتف جديدة تقتحم الأسواق العالمية

أطلقت شركة شاومي مؤخرًا هاتفيها الرائدين Xiaomi 17 و Xiaomi 17 Ultra عالميًا. وتشتهر الشركة بإطلاق هواتفها الرائدة ذات الأسعار المعقولة التي تحمل علامة "T" في أسواق مختارة خلال النصف الثاني من العام. وتشير الشائعات حول سلسلة Xiaomi 17T إلى أنها ستُطرح في وقت أبكر من المتوقع . وقد كشف تسريب جديد عن إطار زمني أكثر تحديدًا لوصول سلسلة 17T.

هواتف شاومي

ميزات هاتف Xiaomi 17T

وفقا للتسريبات سيُطرح هاتف Xiaomi 17T في الأسواق بنهاية أبريل أو في مايو. ومن المتوقع أن يُطرح معه طراز Pro،

كشفت تقارير سابق إلى أن هاتفي Xiaomi 17T و 17T Pro سيُزودان بتقنيات تصوير من Leica و من المتوقع أن يضم كلا الهاتفين كاميرا ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل + 12 ميجابكسل + 50 ميجابكسل، مع اختلاف مستشعرات الكاميرا الرئيسية وكاميرا التقريب. أما بالنسبة لصور السيلفي، فمن المرجح أن يضم كلا الهاتفين كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

بينما قد يحتوي هاتف 17T على معالج Dimensity 8500 وبطارية بسعة 6500 مللي أمبير مع شحن بقوة 67 واط، يُقال إن هاتف 17T Pro يعمل بمعالج Dimensity 9500. مع ذلك، لا تتوفر أي معلومات حول بطارية هاتف Pro أو إمكانيات شحنه.

مواصفات هاتف Xiaomi 17T

على الجانب الآخر من المتوقع إطلاق هاتف Redmi K90 Pro بشاشة OLED مقاس 6.8 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، ومعالج Dimensity 9500، وبطارية بسعة 8500 مللي أمبير مع شحن بقوة 100 واط، ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة