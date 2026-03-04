الصداقة كنز الحياة الحقيقي.. رسالة إنسانية من نور أسامة عبر برنامج قيمة

تظل الصداقة واحدة من أسمى الروابط الإنسانية التي تمنح الإنسان شعورًا بالأمان والانتماء، فهي ليست مجرد علاقة عابرة، بل عهد قائم على الثقة والمودة والوفاء.

فهم المعنى الحقيقي للصديق

وفي زمن تتسارع فيه العلاقات وتتبدل بسرعة، تزداد الحاجة إلى فهم المعنى الحقيقي للصديق الذي يبقى وقت الشدة قبل الرخاء؛ ومن هذا المنطلق، جاء حديث الدكتور نور أسامة ليؤكد أن الصداقة الصادقة تمثل ثروة معنوية لا تُقاس بالمال، وأن الحفاظ عليها مسؤولية أخلاقية تتطلب وعيًا وتقديرًا لمشاعر الآخرين، لأن الكلمة قد تبني علاقة لسنوات، وقد تهدمها في لحظة غضب عابرة.

أعظم القيم

وأكد الدكتور نور أسامة، خلال حديثه ببرنامج قيمة المذاع على قناة الناس، أن الصداقة الحقيقية تُعد من أعظم القيم التي يمكن أن يمتلكها الإنسان، موضحًا أن اختيار شخص لك ليكون صديقًا هو منحه لك ثقة كبيرة تستوجب الحفاظ عليها وصونها.

المشاركة في المشاعر والمواقف

وأشار إلى أن كلمة “صاحب” ليست مجرد وصف، بل تعني المشاركة في المشاعر والمواقف، وتحمل في طياتها الحب والأمانة. فالصديق الصادق هو من يقف إلى جوارك وقت الضيق، ويصون العِشرة، ويحفظ المعروف، ويكون سندًا حقيقيًا لا يتخلى عنك عند أول اختبار.

الجروح النفسية

وضرب مثالًا بقصة رمزية حول رجل تعلم درسًا في أثر الكلمات الجارحة، حين أدرك أن الجروح النفسية تشبه الثقوب التي تتركها المسامير في الخشب، حتى وإن أُزيلت تبقى آثارها واضحة.

وأكد أن الغضب قد يدفع الإنسان لقول ما يندم عليه لاحقًا، لكن أثر الكلمة قد يستمر طويلًا في قلب الصديق.

أساس الصداقة الحقيقية

كما استعرض قصة صديقين اختلفا في الصحراء، فاختار أحدهما أن يكتب الإساءة على الرمل لتذروها الرياح، بينما نقش موقف الإنقاذ على الصخر ليبقى خالدًا، في إشارة إلى أن التسامح وحفظ الجميل هما أساس الصداقة الحقيقية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الأصدقاء الأوفياء عملة نادرة، وأن من يرزقه الله بصديق مخلص فهو شخص غني بثروة معنوية لا تُقدَّر بثمن، داعيًا إلى التمسك بقيمة الوفاء وحماية العلاقات الصادقة من التقلبات والانفعالات العابرة.