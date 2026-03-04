الرياضيون الألمان يقاطعون موكب حفل افتتاح الألعاب البارالمبية

قالت اللجنة البارالمبية الألمانية اليوم الأربعاء إن الرياضيين الألمان لن يشاركوا في استعراض الفرق في حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في ميلانو كورتينا يوم الجمعة المقبل، وذلك للتعبير عن تضامنهم مع أوكرانيا.

وألمانيا هي أحدث دولة تتغيب عن موكب حفل الافتتاح بعد أن تم منح روسيا وروسيا البيضاء مقاعد للمشاركة وسط الحرب المستمرة في أوكرانيا عقب غزو روسيا لها في عام 2022. وستقاطع ثمانية فرق أخرى على الأقل الحفل، ولن ترسل دول أخرى مسؤولين عنها.

وقالت اللجنة البارالمبية الألمانية في بيان "قررنا أن البعثة الألمانية البارالمبية لن تشارك في استعراض الدول في حفل الافتتاح في فيرونا.

"يهدف هذا القرار إلى التركيز على المسابقات القادمة والتعبير باحترام عن تضامننا مع الوفد الأوكراني".

وأضاف "يجسد الرياضيون البارالمبيون الشجاعة والتصميم والقدرة على التغلب على التحديات. تظل مسؤوليتنا المشتركة هي تجسيد قيم الألعاب البارالمبية بشكل واضح وحماية نزاهة الرياضة بحزم خاصة في الأوقات الصعبة".

وأضافت اللجنة أن الرياضيين الألمان سيشاركون في مقاطع مسجلة مسبقا سيتم بثها خلال حفل الافتتاح.

وتتوقع اللجنة البارالمبية الدولية مشاركة عدد قياسي من الرياضيين في الألعاب، بواقع أكثر من 600 رياضي، مع صدورة التأكيد النهائي في الأيام المقبلة.

ومن بين المتسابقين المسجلين، هناك 10 من روسيا وروسيا البيضاء بعد أن تم رفع العقوبات المفروضة على اللجنتين البارالمبيتين في البلدين في سبتمبر 2025.