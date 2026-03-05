قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشرطة الأمريكية تطرد جنديا سابقا من الكونجرس يرفض القتال لأجل إسرائيل
سياسية أمريكية لـ صدى البلد: الشرق الأوسط يقف على حافة تصعيد واسع
الرحلة مستمرة.. سيراميكا كليوباترا يعلن تمديد عقد علي ماهر مع الفريق
مفاجأة بشأن توقيع عقوبات على الأهلي من الكاف.. تفاصيل
علي جمعة: الليل في الإسلام له منزلة كبيرة وأقسَم الله به كثيرًا في القرآن الكريم
بأسعار مخفضة.. الزراعة: استمرار ضخ السلع وبيض المائدة بمنافذها
اتفاق بين إدارة الأهلي وتوروب على استبعاد كامويش وعدم تفعيل بند شرائه
الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت
إعلام إيراني: استهداف قاعدة بحرية أمريكية في السعودية
برونو فرنانديز يقترب من معادلة رقم بيكهام رغم خسارة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل
عبد الظاهر السقا: الاتحاد السكندري يعود إلى الطريق الصحيح بدعم جماهيره
إعلامي يكشف سبب استبعاد محمد هاني من قائمة الأهلي أمام المقاولون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبد الظاهر السقا: وجود أفشة خلى لاعيبة تتشجع وتنضم للاتحاد

افشة
افشة
باسنتي ناجي

أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي الاتحاد السكندري علي أهمية وجود اللاعب محمد مجدي أفشة نجم الأهلي السابق داخل الاتحاد السكندري. 

محمد مجدي أفشة 

وقال السقا عبر تصريحات إذاعيه لـ ملعب on مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد:" إحنا أكيد حابين أفشة يكمل مع الاتحاد".

وتابع :" بس القرار في الآخر هيكون له مع نهاية فترته معانا".

وأضاف:" وجود أفشة معانا خلى لاعيبة تتشجع وتنضم للاتحاد.. وإحنا من حظنا إنه معانا". 

وفي إطار آخر ، كان قد أكد محمد مجدي قفشة أنه لم يفكر يومًا في اعتزال كرة القدم، مشددًا على أن عمره ما زال 29 عامًا، ولا يزال لديه الكثير ليقدمه داخل المستطيل الأخضر، نافيًا ما تردد حول تفكيره في الابتعاد عن الملاعب.

وعن انتقاله إلى الاتحاد السكندري، أوضح قفشة خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن القرار كان صحيحًا وجاء في إطار تحدٍ شخصي فقط، مؤكدًا أنه لم يكن تحديًا للنادي الأهلي، قائلًا: «مين يتحدى الأهلي؟».

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى أنه لا يفضل الظهور كثيرًا في البرامج التلفزيونية، موضحًا أن دائرته الاجتماعية مغلقة وتقتصر على الأهلي وعدد محدود من الأصدقاء، مؤكدًا في الوقت نفسه أن علاقته بالناس جيدة، ولم يتعرض لأي خيانة أو خذلان من أصدقائه.

 الأفضل في الدوري

وتحدث قفشة عن عدد من اللاعبين الأفضل في الدوري حاليا، مؤكدًا أن محمود حسن تريزيجيه ومحمود حمدي الونش وأحمد الشناوي يسيرون بشكل جيد ويقدمون مستويات ثابتة، مشددًا على أن الاختيار دائمًا يكون بناءً على المستوى والاستمرارية داخل الملعب، كما أشار إلى إمام عاشور، موضحًا أنه تعرض للإصابة في البداية ثم عاد وشارك قبل أن يتوقف مرة أخرى، مؤكدًا أن معيار الاختيار الأساسي لديه هو اللاعب الأكثر مشاركة واستمرارية في الأداء.

افشة الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

صورة من الفيديو

رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل

ترشيحاتنا

فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع عشر بجامعة الأزهر

البحوث الإسلامية يواصل فعاليات الأسبوع الدعوي 19 بـ صيدلة الأزهر

أداء العمرة

هل يجوز استخدام حبوب تأخير الحيض لأداء العمرة؟.. الأزهر للفتوى يجيب

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الاحتكار عدوان على مقاصد الشريعة ومفسدة لبركة المال

بالصور

بعد تصدرها الترند.. 6 إطلالات لـ دينا الشربيني قبل فستان الفرح في اتنين غيرنا

بعد تصدرها التريند..10صور لـ دينا الشربينى بسبب فستان الفرح فى اتنين غيرنا
بعد تصدرها التريند..10صور لـ دينا الشربينى بسبب فستان الفرح فى اتنين غيرنا
بعد تصدرها التريند..10صور لـ دينا الشربينى بسبب فستان الفرح فى اتنين غيرنا

عودة دودج تشارجر هيلكات 2028 بمحرك V8

دودج تشارجر هيلكات
دودج تشارجر هيلكات
دودج تشارجر هيلكات

انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء

انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء
انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء
انتبه.. 7 أطعمة قد تُفاقم أعراض جرثومة المعدة وتؤخر الشفاء

لكزس ES تودع الأسواق بإطلالة مايباخ ومحرك كورولا

لكزس 
لكزس 
لكزس 

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد